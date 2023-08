Helmstedt: Stiftung stellt Schulstartpakete zusammen

Helmstedt Füller, Tuschkasten und Stifte gehen an Kinder aus einkommensschwachen Familien im Landkreis Helmstedt.

Fast alle Kinder freuen sich auf den ersten Schultag und darauf, endlich Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Für einige Familien stellt der Kauf von Schulutensilien allerdings eine finanzielle Herausforderung dar, teilt die Stadt mit. Um diesen Kindern den Schulstart zu erleichtern, biete die Stiftung Johannes-Waisenhaus mit ihren Schulstartpaketen auch zum diesjährigen Schulstart ihre Unterstützung an.

„Nachdem wir in den Grundschulen im Landkreis Helmstedt den Bedarf abgefragt haben, hat die Stiftung insgesamt 138 Schulstartpakete an die ersten Klassen in acht Grundschulen verteilt“, erläutert der städtische Geschäftsbereichsleiter und Stiftungsmitglied Thomas Bode. Die Stiftung Johannes-Waisenhaus hat für diese Aktion 4.800 Euro aus Stiftungsmitteln bereitgestellt.

Unterstützung durch Buchhandlung und Logistikunternehmen

Große Unterstützung bei der Aktion erhält die Stiftung von der Buchhandlung Kolbe aus Königslutter, die für die Schulutensilien eine kindgerechte ABC-Entdecker-Box aus Karton bereitgestellt hat. Die Box enthält etwa einen Füller, einen Lernbleistift, einen Tuschkasten sowie diverse Filz- und Buntstifte – alles hochwertige und bewährte Schulmaterialien, die in Abstimmung mit erfahrenen Lehrkräften ausgewählt worden seien.

Eine weitere Unterstützung in Sachen Schulbedarf erfahren Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn durch das Logistikunternehmen Amazon. Bedürftige Grundschulkinder erhalten von dem Unternehmen einen Rucksack mit diversen Schulmaterialien wie Stiften, Heften und Zeichenblöcken.

Das Unternehmen habe ebenfalls 138 Rucksäcke für die Grundschulen zur Verfügung gestellt. Eine weitere Anzahl an Rucksäcken wurde der Stiftung zu dem zur Verfügung gestellt, über deren Vergabe im Verlauf der kommenden Wochen noch entschieden werden wird, heißt es weiter.

Bürger und Bürgerinnen werden zu Spenden aufgerufen

„Die finanziellen Möglichkeiten der Stiftung Johannes-Waisenhaus hängen allerdings wesentlich von der Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger ab. Schön wäre es daher, wenn viele Menschen durch ihre Spende dazu beitragen würden, diese Unterstützung auch künftigen Erstklässlern zukommen zu lassen“, macht Thomas Bode deutlich.

Wer die Arbeit der Johannes Waisenhaus-Stiftung unterstützten möchte, erhalten weitere Informationen bei Nancy Almes unter (05351) 17-2133.

red

