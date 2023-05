Frau in Schöningen von Pitbull gebissen

Schöningen. In Schöningen sucht die Polizei nach einem Hundebesitzer und seinem Pitbull. Außerdem hielt die Polizei einen alkoholisierten Fahrradfahrer an.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr ist eine 57-jährige Wolfsburgerin durch den Biss eines Hundes in Esbeck leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei entfernte sich der unbekannte Hundehalter mit seinem Pitbull. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 57-Jährige mit ihrem Hund in Begleitung ihrer Schwiegermutter in Esbeck auf einem Feldweg in Richtung des Singplatzes unterwegs, als ihnen brauner Pitbull mit einer kurzen Leine entgegen, der zu dem Zeitpunkt augenscheinlich ohne Besitzer war. Nachdem sich die Hunde zunächst beschnupperten, griff der Pitbull den kleineren Hund der Wolfsburgerin an. Als diese dazwischen ging, wurde sie von dem Pitbull gebissen. Zwischenzeitlich erschien der Besitzer des Pitbulls, der sich jedoch nicht näher für die Situation zu interessieren schien. Die 57-Jährige fragte den Halter nach seinem Namen, dieser ging jedoch einfach mit seinem Hund davon.

Der Hundehalter hatte eine Glatze und trug eine blaue Jeans, mehr konnte sich die Wolfsburgerin aufgrund ihres Schrecks nicht merken, heißt es weiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Hundehalter geben können oder die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter (05352) 951050 zu melden.

Alkoholisierter Radfahrer in Schöningen aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstagnachmittag wurde in Schöningen ein alkoholisierter Fahrradfahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei waren zwei Radfahrer auf der Hötensleber Straße in Schöningen aufgefallen, weil einer von ihnen in Schlangenlinien fuhr.

Die Beamten führten bei der Kontrolle des 45-jährigen Schöninger einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 1,80 Promille ergab, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Fahrer wurde zur Blutuntersuchung in die Klinik Helmstedt gebracht. Die Polizei untersagte ihm bis zur Ausnüchterung die Weiterfahrt. Sein Freund durfte weiterfahren.

