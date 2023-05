Unfall in Helmstedt: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lehre. Schwerer Verkehrsunfall: Ein Motorradfahrer wurde in Helmstedt übersehen, der 51-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

In Lehre kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem abbiegenden Auto. Der Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitagvormittag im Landkreis Helmstedt gegeben. Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt. Das berichtete die Polizei am Freitagnachmittag.

Dem Polizeibericht zufolge befuhr ein 62 Jahre alter Mann aus Lehre mit seinem Pkw gegen 9 Uhr am Freitag die Alte Berliner Straße in Flechtorf aus Richtung Alte Braunschweiger Straße in Richtung Landesstraße 295 und wollte nach links auf den Parkplatz zweier Discounter abbiegen. Dabei übersah er einen 51 Jahre alten Motorradfahrer aus dem Landkreis Gifhorn, der aus Richtung Landesstraße 295 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus der Region:

51-Jähriger kam ins Klinikum Wolfsburg

Der Motorradfahrer konnte laut Polizeiangaben den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stieß in die Beifahrerseite des abbiegenden Wagens, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Der 51-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Wolfsburg. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr Flechtorf wurde mit dem Stichwort „Auslaufende Betriebsstoffe“ alarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf wurden noch Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Die Alte Berliner Straße musste während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge für gut 90 Minuten voll gesperrt werden.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de