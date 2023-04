Auto-Randalierer aus Schöningen beißt Polizisten bei Festnahme

Schöningen. Der 36-Jährige hatte am Mittwochabend in Schöningen Außenspiegel von Autos abgerissen. Bei seiner Festnahme biss der Mann dann um sich.

Ein 36-Jähriger hat am Mittwochabend an drei geparkte Fahrzeugen in Schöningen randaliert. Nach zwei kurzen Fluchtversuchen vor der Polizei wurde der Mann bei seiner Festnahme gewalttätig und biss zwei Personen in die Hand.

Laut der Polizei Helmstedt meldeten mehrere Anrufer am Mittwochabend der Polizei, dass ein Mann in der Wilhelmstraße mehrere geparkte Autos beschädigt habe. Beim Eintreffen entdeckten die Beamten dann, dass bei drei Fahrzeugen die Außenspiegel abgerissen waren. Der Mann sei in Richtung Augustastraße geflüchtet.

Die Beamten entdeckten daraufhin in der Fußgängerzone einen 36-jährigen Mann, der auf die Personenbeschreibung zutraf. Als die Polizisten den Schöninger ansprachen, ergriff dieser plötzlich die Flucht. Nach wenigen Metern und einem weiteren Fluchtversuch, konnte der 36-Jährige in der Emil-Sader-Straße gestellt werden.

Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Zwei Zeugen eilten den Polizeibeamten zur Hilfe. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den 36-Jährigen festzuhalten. Während der Festnahme biss der Mann einen Polizeibeamten und einen Zeugen in die Hand. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu.

Erst mit dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte gelang es, den immer noch sehr aggressiven Schöninger auf dem Boden zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen.

Ein Alco- sowie Drogentest verlief ergebnislos. Der 36-Jährige wurde in Gewahrsam genommen.

red

