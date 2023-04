Königslutter. Nach elf Jahren gibt es in Königslutter ein Wiedersehen mit der Rock’n’Roll-Formation aus Wolfsburg. Worauf sich Fans freuen dürfen.

Seit der ersten Stunde sind Jan Sperfeldt (Gesang / Klavier) und Matthias Bartsch (Gitarre) bei Pretty in Pink dabei. Komplettiert wird die Band durch Madeleine Punthöler (Gesang, Petticoat), Malaika Lehner (Gesang, Ledermini), Norbert Heinrich (Gesang, Schlagzeug) und Peter Blauth (Gesang, Bass).

Rock’n’Roll in Königslutter

Rock'n'Roll in Königslutter Pretty in Pink kehren in den Landsknecht Königslutter zurück

„Rock’n’Roll reloaded“ lautet das Motto, wenn die Wolfsburger Band Pretty in Pink am Sonntag, 30. April, 20.30 Uhr, im Wirtshaus Zum Landsknecht in Königslutter die Bühne rockt. Mit ihrer Cover-Show feiern die sechs Musikerinnen und Musiker mit ihrem Publikum eine ausgelassene Party mit den Hits der wilden 50er bis zu den verrückten 70er Jahren.

Pretty in Pink sind eine der dienstältesten Rock’n’Roll-Bands in Niedersachsen. Dabei geben sie sich heute noch genauso frisch wie 1988, als sie starteten. Auf zahlreiche Stadtfesten, Oldie-Nights und Kneipenfestivals haben die Wolfsburger in den vielen Jahren gespielt, teilten sich die Bühne mit Originalen wie Smokie, Showaddywaddy oder der Spencer Davis Group.

Die Wolfsburger Band war auch die erste Formation, mit der die Reihe der Live-Konzerte im Landsknecht im Jahr 2012 ihren Anfang nahm. Nach elf Jahren gibt es nun ein Wiedersehen. Freuen dürfen sich Rock’n’Roll-Liebhaber dabei auf Songs von Elvis und Jerry Lee Lewis, Tina Turner, den Stones, Status Quo oder auch AC/DC, ZZ Top und und Katy Perry.

