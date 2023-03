Kreis Helmstedt: Mehr flexo-Haltestellen in der Gemeinde Lehre

Mehr flexo-Haltestellen soll es ab Samstag, 1. April, in der Gemeinde Lehre geben. Das kündigte der Regionalverband Großraum Braunschweig am Mittwoch an. Zusätzlich zum Hauptort Lehre und den umliegenden Orten kommen drei flexo-Stops in Wendhausen und sieben im Braunschweiger Stadtteil Hondelage hinzu. Die Erfahrungen des Verbands zeigten, dass dies mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeugen umsetzbar sei, heißt es in der Mitteilung.

„Es war von Beginn des flexo-Angebotes sowohl der Wunsch der Gemeinde Lehre als auch unsere Option, die Orte Wendhausen und Hondelage anzubinden“, erklärt Verbandsdirektor Ralf Sygusch die Neuerung. „Zusätzlich zu den Schienen-, Regiobus- und lokalen Busverbindungen wollen wir in der Fläche mehr bedarfsgerechte Verkehre anbieten“, so Sygusch. Das gelte besonders dort, wo es keine Linienverkehre gebe.

Hier halten die flexo-Busse in Braunschweig-Hondelage und Wendhausen

Flexo-Fahrzeuge halten nun an folgenden neuen Stellen in Wendhausen:

Autohof/Gewerbepark

Post Wendhausen

Kirche Wendhausen

Wendhausen: an der Haltestelle der 230 an der Bundesstraße



In Braunschweig-Hondelage gibt es diese sieben neuen Haltestellen:

Berggarten

Dammstraße Ost

Dammstraße

Danziger Straße

Troppaustraße

Angerburgstraße

Oberkamp

36 Haltepunkte von flexo-Bussen um Gemeinde Lehre

In der Gemeinde Lehre wird das „flexo-Gebiet“ ab dem 1. April erweitert. Foto: Regionalverband Großraum Braunschweig

Insgesamt gibt es in den Orten rund um die Gemeinde Lehre damit 36 flexo-Haltepunkte. „Wir freuen uns sehr, dass gerade in unserer Kommune das Angebot jetzt erweitert wird“, sagt auch Bürgermeister Andreas Busch.

Für die Fahrgäste besteht neben der bereits bekannten Verknüpfung in Lehre zur Regiobus-Linie 230 nach Braunschweig oder Wolfsburg nun auch die Möglichkeit, diesen Bus in Wendhausen zu erreichen. Außerdem können Fahrgäste in Hondelage einen Anschluss an die Buslinie 433 buchen, die in Richtung Braunschweig-Querum fährt. Wer die Anschlüsse benötige, solle dies bei der Buchung gleich mit angeben, bittet der Verbandsdirektor.

Fahrgäste können die Flexo-Kleinbusse weiterhin Montags bis Donnerstags von je 5 bis 21 Uhr, Freitags von 5 bis 22 Uhr, Samstags von 7 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr anfordern. Flexo fahre immer, wenn mindestens ein Fahrtwunsch vorliege, schreibt der Verband in der Mitteilung. Ihren Fahrtwunsch können Mitfahrer unter der Hotline (0531) 7938400 angeben und zum Teil mit Fahrkarten des VRB nutzen.

Wie der Verband ankündigt, soll im Frühjahr 2023 zudem eine Fahrgast-App veröffentlicht werden. durch wollen die Verantwortlichen neue Zielgruppen für flexo begeistern. Alle Infos zu den Kleinbussen gibt es online unter https://www.flexo-bus.de/lehre-und-umland/.

red

