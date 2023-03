Verfolgungsfahrt in Helmstedt: Auto gefunden, Fahrer gesucht

Helmstedt. Zur Verfolgungsfahrt mit mehr als 160 Stundenkilometern ist es in Helmstedt auf der B244 in einer Tempo-70-Zone gekommen.

Zur Verfolgungsfahrt zwischen einem Polizeiauto und einem grauen Audi ist es am Montag gegen 18.05 Uhr in Helmstedt gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ihr Einsatz schon vorher begonnen: Ein Zeuge hatte angegeben, dass jemand ohne Fahrerlaubnis einen grauen Audi benutzt. Schließlich fiel einer Streifenbesatzung jenes Auto auf der Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt-West auf. Das gesuchte Auto fuhr zwischen der Einmündung der Bundesstraße 1 und der Otto-von-Guericke-Straße.

160 Stundenkilometer statt 70: Verfolgungsjagd in Helmstedt

Die Polizisten schalteten das Blaulicht und Martinshorn ein, um zum Fahrzeug aufzuschließen. Der Audi beschleunigte laut Mitteilung stark und überholte in der Tempo-70-Zone drei Kraftfahrzeuge. Bei diesem verkehrsgefährdenden Manöver mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge abbremsen, so die Polizei. Der Streifenwagen beschleunigte auf 160 Stundenkilometer, doch das reichte nicht. Um niemanden zu gefährden, brachen die Polizisten die Verfolgungsfahrt ab.

Etwa 20 Minuten später fanden die Polizisten den grauen Audio auf dem Parkplatz eines Discounters in der Werner-von-Siemens-Straße – ohne Fahrzeugführer. Das Auto wurde auf richterlichen Beschluss beschlagnahmt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch den grauen Audi gefährdet wurden, diesen beobachtet haben und Angaben zum Fahrzeugführer oder dem Abstellvorgang auf dem Parkplatz machen können: 05351 5210.

