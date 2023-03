Kitaplatz-Vergabe in Königslutter verzögert sich

Königslutter. Bekommt mein Kind einen Platz in einer Kindertagesstätte? Auf die Antwort müssen Eltern in Königslutter noch warten.

Der Versand der Mitteilungen über Kindergarten- und Krippenplätze in der Stadt Königslutter wird sich voraussichtlich verzögern. Darüber informiert die Stadt Königslutter in einer Pressemitteilung. Hintergrund seien Personalengpässe in der Stadtverwaltung.

Die Plätze sollten ursprünglich bis Ostern vergeben sein. Die Vergabe soll nunmehr bis spätestens zum Ende der 16. Kalenderwoche, also dem 23. April, erfolgen.

Rund 400 Anmeldungen liegen in Königslutter vor

„Diesen Termin können wir nach Rücksprache mit der Kindergartenstelle den Eltern garantieren. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Koordination der Platzvergaben in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der städtischen Kindertagesstätten“, betont Sascha Kühne, stellvertretender Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Derzeit würden rund 400 Anmeldungen vorliegen.

