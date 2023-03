Kein Führerschein: Polizei stoppt Helmstedter E-Scooter-Fahrer

Helmstedt. Am Ludgerihof hat die Polizei am Sonntagvormittag einen E-Scooter-Fahrer gestoppt. Gleich zwei Dinge sind den Ermittlern aufgefallen.

Einen 66-jährigen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Sonntag in Helmstedt kontrolliert.

Die Polizei hat am Sonntag gegen acht Uhr einen 66-jährigen Helmstedter an der Kreuzung Goethestraße/Am Ludgerihof gestoppt. Nach Angaben der Beamten befanden sich am E-Scooter keine Versicherungskennzeichen, sodass die eingesetzten Beamten davon ausgingen, dass ein Gesetzesverstoß vorliegt.

Während der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass der E-Scooter keine Straßenzulassung hat und mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 führerscheinpflichtig ist. Dadurch, dass der 66-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, untersagt ihm die Polizei die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein.

red

