Stadtentwicklung Königslutter: Spatenstich für Calisthenics-Anlage am Zollplatz

Den erste Spatenstich für die Calisthenics-Anlage am Zollplatz in Königslutter setzen Christian Schöndube (von links), Nastassja Martini, Daniel Almgren Recén, Alexander Hoppe, Hans-Jörg Wöhrle und Kurt Bötel.

Königslutter. Die neue Sportanlage will die Stadt Königslutter im Mai eröffnen. Außerdem ist ein weiteres Bauprojekt in der Stadt im Kreis Helmstedt in Planung.