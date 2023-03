Helmstedt. Dr. Mariusz Zadura ist der neue Chefarzt in der Kardiologie und Elektrophysiologie im Helmstedter Klinikum. Was er vorhat und wo er davor war.

Helios St. Marienberg Klinik Neuer Chefarzt der Kardiologie in der Helios Klinik in Helmstedt

In der Fachabteilung für Kardiologie und Elektrophysiologie der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt hat es einen Leitungswechsel gegeben: Dr. Mariusz Zadura ist der neue Chefarzt am Standort, teilt eine Sprecherin des Klinikums mitteilt. Zadura studierte an der medizinischen Universität Lublin und arbeitete mehrere Jahre in den Herzzentren in Coswig und in Karlsburg als Oberarzt.

Nach Helmstedt wechselt der 60-Jährige nun vom Werner Forßmann Klinikum Eberswalde. Dort war er drei Jahre als Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie tätig. „Mit Dr. Zadura konnten wir eine sehr gute Neubesetzung für die Spitze unserer Kardiologie gewinnen“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn. In der Helios Klinik möchte der neue Chefarzt etwa die interventionelle Therapie der Koronarsyndrome wie dem Herzinfarkt weiterentwickeln.

red

