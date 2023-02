Autobahn-Auffahrt Helmstedt-Zentrum ab Dienstag gesperrt

Helmstedt. Wer in Helmstedt in Richtung Berlin auf die Autobahn möchte, muss sich gegebenenfalls auf eine Umleitung einstellen.

Die Sperrung in Helmstedt an der Anschlussstelle Zentrum dauert an von Dienstag, 14. Februar, bis Donnerstag, 16. Februar.

Instandsetzungsarbeiten an der Lärmschutzwand der Anschlussstelle Helmstedt-Zentrum sorgen dafür, dass die Autobahn-Auffahrt in Richtung Berlin ab Dienstag, 14. Februar, bis Donnerstag, 16. Februar, gesperrt werden soll. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

Umleitung führt auf die Autobahn

Wer also auf die Autobahn 2 in Richtung Osten fahren möchte, muss eine Umleitung fahren. Sie ist ausgeschildert und führt über die Bundesstraße 244 schließlich an die Anschlussstelle Helmstedt-West, schreibt die Autobahn GmbH.

Diese Straßen sind im Landkreis Helmstedt weiterhin gesperrt

Die Kreisstraße 13 zwischen Frellstedt und dem Bahnhof Frellstedt ist noch voraussichtlich bis Ende April gesperrt. Dort wird die Fahrbahn laut Verkehrs-Management-Zentrale (VMZ) erneuert.

Wer von Jerxheim-Bahnhof in Richtung Sachsen-Anhalt fahren will, muss eine Umleitung fahren. Die Bundesstraße 244 in Richtung Dedeleben ist laut VMZ bis voraussichtlich 24. Februar gesperrt.

Lesen Sie mehr:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de