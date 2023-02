Kreis Helmstedt: Seniorin enttarnt Trickdiebstahl – Polizeilob

Schöningen. Als eine Frau am Dienstag bei einer Schöningerin angerufen hatte, enttarnte diese den Trickdiebstahl. In Grasleben löste ein Täter Radmuttern von Pkw.

Eine 81-Jährige aus Schöningen hat am Dienstagnachmittag auf einen telefonischen Trickdiebstahl clever reagiert. Die unbekannte Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus Höxter aus und teilte der 81-Jährigen mit, dass ihre Enkelin bei einem von ihr verschuldeten Verkehrsunfall ein Kind getötet habe. Nun müsse eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro gezahlt werden, damit die Enkelin nicht ins Gefängnis müsse. Geistesgegenwärtig rief die Schöningerin bei ihrer Enkelin an, die ihr versicherte, dass sie keinen Unfall hatte und es sich bei dem Anruf offensichtlich um einen Betrugsversuch handele.

Wenig später erhielt die 81-Jährige einen erneuten Anruf der Telefonbetrüger. Dieses Mal wurde sie von einem Mann aufgefordert, das Geld bereit zu halten, da jemand vorbeikommen würde, um es abzuholen. Die Seniorin teilte dem Anrufer mit, dass sie bereits die Polizei verständigt habe, woraufhin der Anrufer sofort auflegte.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Helmstedt:

Lob von der Polizei an die Schöningerin

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Seniorin, die argwöhnisch war und sich umgehend an die Person gewandt hat, die den vermeintlichen Unfall verursacht haben sollte. „Diese Vorgehensweise sollten alle angerufenen Personen verinnerlichen, auch wenn von Seiten der Betrüger ein hoher Druck auf die Betroffenen ausgeübt wird“, so die Polizei. Sollte der benannte Angehörige nicht zu erreichen sein, sei es ratsam, sich bei anderen Familienmitgliedern oder der Polizei Informationen zu beschaffen.

Täter löst Radmuttern von Auto in Grasleben

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend die Radmuttern eines Volvos gelöst, der auf einem Parkplatz an der Rottorfer Straße in Grasleben geparkt war. Glücklicherweise ist es nicht zu einem Unfall gekommen, und der 39-jährige Pkw-Besitzer wurde nicht verletzt.

Der Besitzer des Volvos parkte sein Fahrzeug am frühen Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz der Lappwaldhalle in Grasleben. Nach etwa einer Stunde stieg er wieder in seinen Volvo und fuhr nach Hause. Auf der Fahrt bemerkte er ein leichtes Rattern am Pkw, schenkte diesem Umstand jedoch keine weitere Beachtung. Am Dienstagmorgen nutzte der 39-Jährige sein Fahrzeug erneut und stellte nun neben den Geräuschen auch ein Ruckeln beim Fahren fest. Daraufhin hielt der Volvo-Fahrer an und stellte zu seinem Schrecken fest, dass an dem vorderen linken Rad zwei Radmuttern fehlten und drei weitere fast vollständig gelöst waren.

Da der Parkplatz direkt an der Straße liegt hoffen die Ermittler, dass Zeugen im Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Pkw oder in der näheren Umgebung gesehen haben. Hinweise unter (05357) 992260.

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de