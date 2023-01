Die Arbeitslosenquote im Landkreis Helmstedt ist gestiegen

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Helmstedt ist im Winter gestiegen – Die Quote liegt bei 6 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Helmstedt

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Helmstedt ist von Dezember auf Januar um 205 Personen angestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Helmstedt gibt es im Landkreis besonders bei der männlichen Bevölkerung einen Anstieg von 129 – bei den Frauen von 76 Personen in diesem Zeitraum.

„Die steigenden Arbeitslosenzahlen im Januar sind vorrangig im Bereich der Arbeitslosenversicherung, also im SGB III, zu verzeichnen. Der Anstieg ist saisonal üblich und auf die witterungsabhängigen Branchen sowie auf das Auslaufen von Befristungen zurückzuführen. So meldeten sich in diesem Monat 1.023 Menschen aus der Erwerbstätigkeit kommend bei uns arbeitslos. Zum Vergleich im Dezember waren es 792“, erläutert Ulf Steinmann von der Agentur für Arbeit Helmstedt die aktuellen Zahlen.

Insgesamt verzeichnet der Landkreis Ende Januar eine Arbeitslosenquote von 6 Prozent – im Januar 2022 hatte diese noch bei 5,6 Prozent gelegen. Im Januar waren 2.953 Menschen im Kreis Helmstedt arbeitslos gemeldet. Aktuell gibt es 996 offene Stellen.

