Die LEADER-Region Grünes Band im Landkreis Helmstedt hat 2021 mehrere Kurzfilme über ausgewählte Projekte drehen lassen, die in den letzten Jahren eine Förderung erhalten haben. Die Bilder entstanden bei Dreharbeiten in Rennau, im Helmstedter Waldbad und auf dem Biohof Hansmann in Klein Twülpstedt. (Archivfoto)