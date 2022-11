Verkehrskontrolle Helmstedt: Polizei leitet fast 40 Verfahren ein

Helmstedt. Bei einer Verkehrskontrolle an mehreren Orten im Kreis Helmstedt leiteten die Beamten am Donnerstag zahlreiche Verfahren ein. Die Details.

Insgesamt 28 Beamte der Polizeikommissariate Helmstedt, Königslutter und Schöningen haben am Donnerstag von 12 bis 20 Uhr einen Verkehrskontrolltag durchgeführt. Dabei kontrollierten die Beamten in den acht Stunden nach Angaben der Polizei an ständig wechselnden Orten 132 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte 6 Straf- und 31 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gründe hierfür waren etwa ein fehlender Führerschein, ein fehlender Versicherungsschutz des Fahrzeugs oder die Beeinflussung durch Betäubungsmittel und Alkohol. Auch für die Zukunft plant die Polizei, wieder ganzheitliche Verkehrskontrollen an unterschiedlichen Orten durchzuführen.

red

