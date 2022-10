Schöningen. Danach flüchtet er. Der Jugendliche wurde verletzt. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Vorfall am Montagnachmittag in der Straße Lange Trift.

Polizei Helmstedt Kreis Helmstedt: Autofahrer fährt in Schöningen Jugendlichen an

Die Polizei in Schöningen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf der Straße Lange Trift, Ecke Hoiersdorfer Straße, ereignet hat und bei der ein 14 Jahre alter Radfahrer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr der 14-Jährige gegen 15 Uhr den Radweg entlang der Hoiersdorfer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Hoiersdorf. Aus der Straße Lange Trift bog ein mit zwei Personen besetzter heller Pkw nach rechts auf die Hoiersdorfer Straße in Richtung Schöningen ab. Dabei übersah der Autofahrer den Radfahrer und kollidierte mit dem Hinterrad des Jugendlichen. Dieser kam zu Fall und verletzte sich dabei.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Anstatt anzuhalten und sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort und fuhr in Richtung Schöningen davon. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben können. Hinweise unter (05352) 951050.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de