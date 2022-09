Barmke: Unbekannte stehlen Pflanzenschutzmittel aus Geschäft

Barmke. Wie Helmstedts Polizei berichtet, sind Unbekannte in ein Geschäft an der Weidenkampstraße eingebrochen. Der Schaden ist erheblich.

Die Helmstedter Polizei bittet um Zeugen zu einem Einbruch samt Diebstahl in Barmke. (Symbolbild)

Unbekannte Täter haben in Barmke Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Helmstedter Polizei meldet, brachen die Täter in ein Geschäft an der Weidenkampstraße ein – und zwar zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr.

Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten im Anschluss in einen Lagerraum. Dort stahlen sie mehrere Behälter mit dem Pflanzenschutzmittel. Da davon auszugehen ist, dass die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren sind und die Behälter damit transportiert haben, hoffen die Ermittler auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Helmstedt unter (05351) 5210 entgegen.

