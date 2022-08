Feuerwehreinsatz: Erneut brennt ein Waldstück bei Lauingen

Bei Lauingen brannte es am Freitag erneut in einem Waldstück. Die Feuerwehr ist bis Freitagabend mit dem Brand beschäftigt.

Schreckliches Déjà-vu für die Feuerwehrleute im Landkreis Helmstedt: Am Freitag hat es erneut im Wald bei Lauingen gebrannt – zirka 20 Meter von der Stelle entfernt, an der die Einsatzkräfte bereits in der vergangenen Woche zirka einen Hektar Fläche löschen mussten. Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte sie diesen Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der Einsatz wird jedoch bis in die Abendstunden dauern.

Gegen 15 Uhr wurden die Feuerwehren demnach zur Kreisstraße 5 zwischen Lauingen und Scheppau alarmiert. Schon auf der Anfahrt stellten die Brandbekämpfer eine Rauchentwicklung fest. „Umgehend wurde mit Löschmaßnahmen begonnen, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern“, erklärt ein Sprecher. „Auch die Landwirte aus Lauingen waren wieder sofort mit Wasserbehältern zur Stelle, um zu unterstützen.“ Die Kräfte bauten einen Wasserbehälter auf und pendelten zwischen Lauingen und der Einsatzstelle.

Einsatz bei Lauingen: Feuerwehr bedankt sich für Unterstützung

Die Feuerwehr hebt in ihrer Mitteilung die Unterstützung aus der Bevölkerung hervor. So versorgten Anwohnerinnen und Anwohner die Einsatzkräfte mit Getränken. „Ein junges Paar hat uns die übrig gebliebenen Getränke ihrer Hochzeit vorbeigebracht“, berichtet Sprecher Andreas Meißner. „Die Anerkennung und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist fantastisch!“

Die Spuren vom letzten Einsatz an der Kreisstraße 5 im Kreis Helmstedt sind noch sichtbar. Foto: Andreas Meißner / Feuerwehr

Die Kreisstraße ist während der Löschmaßnahmen am Freitag gesperrt. Zur Kontrolle verbleiben Kräfte mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort, die in bestimmten Abständen ausgetauscht werden.

Im Einsatz waren bislang die Wehren aus Lauingen, Königslutter, Ochsendorf, Lelm und Glentorf sowie der stellvertretende Stadtbrandmeister, der Abschnittsleiter Nord, der Kreisbrandmeister, die Polizei sowie der Rettungsdienst und der Verpflegungszug. Die Feuerwehr Süpplingen unterstützte mit einem Kameraden mit Zuführung von Schaummittel.

red

