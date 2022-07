Brandstiftung im Kreis Peine: Baustellentoilette brennt ab

Bereits am 23. Juni hat es in der Straße Am Schützenplatz in Vechelde gebrannt. Auf einer Rasenfläche auf der Rückseite des Schulzentrums brannte eine Baustellentoilette komplett ab, berichtet die Polizei. Weiterhin seien rund 100 Quadratmeter der Rasenfläche beschädigt worden.

In den frühen Morgenstunden sei die Polizei zu dem Brand gerufen worden. Die Brandbekämpfung habe durch die Freiwillige Feuerwehr Vechelde stattgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände wird in Richtung einer Brandstiftung ermittelt und die Polizei in Vechelde bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

red

