Anmeldungen für die 5. Klassen starten im Kreis Helmstedt

Helmstedt. Schon in wenigen Tagen stehen die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen im Landkreis Helmstedt an. Alle Schulen im Überblick.

Wir stellen Ihnen die Gymnasien, Haupt- und Realschulen, Integrierten Gesamtschulen und Oberschulen im Kreis Helmstedt im Kurzportrait vor.

Carl-Friedrich-Gauß-Schule

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Velpke. Foto: Kristina Schlegel

Adresse: Bahnhofstraße 17, 38458 Velpke

Kontakt:(05364) 2403, cgauss-schule-velpke@t-online.de, www.cfg-velpke.de

Schulleiterin: Ulla Nolte

Die Schule: Oberschule für die Jahrgänge 5 bis 10, offene Ganztagsschule an drei Tagen pro Woche mit Mensa

Größe: 240 Schülerinnen und Schüler, 25 Lehrkräfte, drei Förderschullehrer, eine Sozialarbeiterin

Besonderheiten: Der Unterricht erfolgt in den Klassen 5 bis 8 jahrgangsbezogen, alle Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam im Klassenverband unterrichtet, Leistungskurse in Mathematik und Englisch ab der 7. Klasse, Deutsch ab der 8. Klasse, schulzweigspezifischer Unterricht mit Einteilung in Haupt- und Realschule ab der 9. Jahrgangsstufe

Weitere Angebote: Qualifikationen und Maßnahmen zur Berufsorientierung, Berufsberatung, Schülerbetriebspraktika, Ausbildungsplatzbörse für die Klassen 9 und 10, gemeinsames Lernen mit Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, Sport- und Freizeitangebote, Skikurs, Schulsanitätsdienst, Schulbienenvolk

Anmeldung: Die persönliche Anmeldung ist von Montag, 16. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai möglich. Montag, Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Dienstag von 13 bis 15.30 Uhr.

Oberschule Lehre

Die Oberschule in Lehre. Foto: Oberschule Lehre

Adresse: Rosinenweg 13, 38165 Lehre

Kontakt: (05308) 6357, info@schule-lehre.de, www.schule-lehre.de

Schulleiterin: Antje Thomsen

Die Schule: teilgebundene Ganztagsschule, in der Regel zwei Nachmittage verpflichtender Unterricht, zwei weitere Nachmittage auf freiwilliger Basis

Größe: 245 Schülerinnen und Schüler, 40 Lehrkräfte, eine Sozialpädagogin

Besonderheiten: Ab der 7. Klasse wird Englisch und Mathematik und ab der 8. Klasse Deutsch auf zwei Niveaustufen unterrichtet, Unterricht im Darstellenden Spiel und Theater, regelmäßige Teilnahme an den Schultheaterwochen, Musik-Schwerpunkt in Jahrgangsstufe 6 mit Erlernen eines Instruments

Weitere Angebote: Sozialkompetenztraining in den Jahrgängen 5 bis 7, Schul- und Lehrerband, sportliche Pausengestaltung und vielfältige Bewegungsangebote, in den oberen Jahrgängen übernehmen Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben, die das Schulleben fördern (sie betreiben die Cafeteria, unterstützen im Ganztag und gestalten im Rahmen des Presseteams die Schul -Website und Printmedien.

Partner: Staatstheater Braunschweig, verschiedene Betriebe in der Gemeinde Lehre

Anmeldung: Persönliche Anmeldungen sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr nach Terminvereinbarung unter (05308) 6357 möglich.

Haupt- und Realschule Königslutter

Die Haupt- und Realschule in Königslutter. Foto: HRSK

Adresse: Wilhelm-Bode-Str. 1-2, 38154 Königslutter

Kontakt: (05353) 1024, schulleitung@hrskoenigslutter.de, www.hrskoenigslutter.de

Schulleiter: Carsten Bormann

Die Schule: Haupt- und Realschule, offene Ganztagsschule, schulformübergreifender Unterricht bei Wahlpflichtkursen und Religion/Werte und Normen

Größe: 350 Schülerinnen und Schüler, 32 Lehrkräfte, drei Förderschullehrer, eine Sozialpädagogin

Besonderheiten: Schulhund (wirkt sich positiv auf das Sozialverhalten der Schüler aus), Trainingsraum (hilft, Unterrichtsstörungen zu vermeiden), Mobbing-Interventions-Team (zur Vorbeugung und um bei Bedarf direkt einzuschreiten), Praxistag im Hauptschulzweig in Klasse 9, Schulsanitätsdienst (Schülerinnen und Schüler fungieren an der Schule als Sanitäter), multimediale Whiteboards und Internetanschluss in allen Klassen- und Fachräumen, Kaiserdom als außerschulischer Lernort

Weitere Angebote: Austausch mit der Keswick-School in England, Tagesfahrten, Klassenfahrten, Projektwochen, Schulfeste

Partner: BBS Helmstedt, Handwerkskammer, ARGE, Betriebe der Region, Allianz für die Region, Wirtschaftsjunioren BS

Anmeldung: Montag, 16. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai, täglich in der Zeit von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags von 15 bis 17 Uhr

Gymnasium Julianum

Das Gymnasium Julianum in Helmstedt. Foto: Jürgen Paxmann / BZV

Adresse: Goethestraße 1a, 38350 Helmstedt

Kontakt:(05351) 53670, sekretariat@julianum-helmstedt.de, www.julianum.de

Schulleiter: Lars Herrmann

Die Schule: Gymnasium, offene Ganztagsschule mit Möglichkeit zum Mittagessen

Größe: 960 Schülerinnen und Schüler, 82 Lehrkräfte

Besonderheiten: Musikklassen, Sprachzertifikate, Latein, Spanisch oder Französisch als zweite Fremdsprache, bilingualer Unterricht, Begabten- und Talentförderung, iPads, Apple TVs und WLAN vorhanden, Schulung von Methoden- und Medienkompetenz, Beratungsangebot (Streitschlichter:innen, Seelsorger, Beratungslehrkraft), Klassenleitungsteam und Patenschülerinnen und -schüler, Lernbegleitung und Hausaufgabenhilfe

Weitere Angebote: Angebot von 40 AGs, Schulfahrten, internationale Schüleraustausche, Schule ohne Rassismus, Sportangebote, Jugend trainiert für Olympia, Erasmus-Plus-Schule

Partner: Kreismusikschule, KVHS, DRK, Allianz für die Region, Phaeno, Schüler-Universitätstage, Stiftung BS Kulturbesitz, Kloster Ludgeri, Landesforst, Landkreis und Stadt Helmstedt, IHK, Gedenkstätte Marienborn, Sportvereine, ACARA, HPV, smiley e.V.

Anmeldung: Montag, 16. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai, von 8 bis 17 Uhr, Donnerstag 8 bis 15 Uhr. Auch Online-Anmeldungen möglich.

Gymnasium am Bötschenberg

Das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt. Foto: GABÖ

Adresse: Am Bötschenberg 11, 38350 Helmstedt

Kontakt:(05351) 2401, gaboe@t-online.de, www.gaboe.de

Schulleiter: Friedrich Jungenkrüger

Die Schule: Gymnasium, teilgebundene Ganztagsschule

Größe: 600 Schülerinnen und Schüler, 63 Lehrkräfte

Besonderheiten: iPads in allen Jahrgängen, Apple TVs und digitale Tafeln in allen Räumen, Informatik als Pflichtfach, Abitur im Sportleistungskurs sowie im Fach Darstellendes Spiel möglich, Programme zum Auffangen individueller Lernschwierigkeiten (Lernwerkstätten, Schüler helfen Schülern, Hausaufgabenförderunterricht), Teambuildingmaßnahmen (Lions Quest), breitgefächertes AG-Angebot, Schulhund, Klassenleitungsteams, zahlreiche Schulveranstaltungen

Weitere Angebote: Schulfahrten, Nutzung außerschulischer Lernorte wie Phaeno, Kaiserdom und Planetarium, Austauschfahrten zu Partnerschulen, Erasmus-Projekte, Botschafterschule des EU-Parlaments, Teilnahme an Wettbewerben wie Jugend forscht, Schule ohne Rassismus, Umweltschule, sportfreundliche Schule, Cambridge-Zertifikatskurse

Partner: Partnerschulen in Spanien, Frankreich und Italien, VfL-Partnerschule

Anmeldung: Montag, 16. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai, 2022, Montag bis Mittwoch 7.30 bis 17 Uhr und Donnerstag 7.30 bis 13 Uhr

Giordano-Bruno-Gesamtschule

Die Giordano-Bruno-Gesamtschule in Helmstedt. Foto: Volker Linne

Adresse: Schulstraße 18, 38350 Helmstedt

Kontakt: (05351) 553940, schulleitung@bruno-igs.de, www.bruno-igs.de

Schulleiter: Peter Stips

Die Schule: Integrierte Gesamtschule, Ganztagsschule mit Mensa, pädagogischem Mittagessen und Kiosk

Größe: circa 600 Schülerinnen und Schüler, 60 Lehrkräfte

Besonderheiten: Digitale Schule mit stetigem Ausbau der digitalen Infrastruktur und Einsatz moderner Endgeräte, Medienbildungskonzept und Methodentraining, Digitalklassen, Jahrgangsteamschule, Schule ohne Rassismus, Mint-Schule, Umweltschule mit eigenem Schulgarten, systematische Berufsorientierung, Tischgruppentraining, Konzept „Leichter Schulranzen“, sportfreundliche Schule, Konfliktlotsen

Weitere Angebote: Freizeiträume, Schulbücherei, vielfältiges AG-Angebot, Jugend debattiert, Junior Science Café, Kulturveranstaltungen und Konzerte, „School of Rock“

Partner: Phaeno, Kunstmuseum, Braunschweigisches Landesmuseum, KVHS, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, TU Braunschweig

Anmeldung: Persönliche Anmeldung von Montag, 16. Mai, bis Mittwoch, 18. Mai, von 8 bis 17 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr möglich. Anmeldungen per Post müssen bis spätestens Donnerstag, 19. Mai, bei der Schule eintreffen.

Lademann-Realschule

Die Lademann-Realschule in Helmstedt. Foto: Oliver Bauer

Adresse: Wilhelmstraße 13, 38350 Helmstedt

Kontakt:(05351) 599201, mail@lademann-realschule.de, www.lademann-realschule.de

Schulleiterin: Jacqueline Conradi

Die Schule: Realschule, offenes Ganztagsangebot, Schülerinnen und Schüler können halbjährlich selbst entscheiden, an welchen Tagen sie am Ganztagsangebot teilnehmen möchten

Größe: 394 Schülerinnen und Schüler, 30 Lehrkräfte, drei Anwärterinnen, eine Sozialarbeiterin

Besonderheiten: Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, Chorklasse, Französisch als zweite Fremdsprache, handlungsorientierte Wahlpflichtkurse (Jahrgang 6 bis 8), alle Profile (Jahrgang 9 und 10), Projekt „Schüler helfen Schülern“, Freizeitangebote

Weitere Angebote: regelmäßige Teilnahme an natur- und geisteswissenschaftlichen Wettbewerben sowie an sportlichen Wettkämpfen, Schulsanitätsdienst, Bücherei, Chor, Kunstgalerie

Partner: AWO Helmstedt, Helmstedter Sportverein 1913 e.V., Schulpartnerschaft mit dem Collège Les Rochers Sévigné sowie indische Partnerschule

Anmeldung: Kontaktlose Anmeldung per Post bis Donnerstag, 19. Mai. Alle Formulare sind auf der Schulwebsite zu finden. Termine für die persönliche Beratung am Donnerstag, 19. Mai, sind vorab unter (05351) 599201 zu vereinbaren.

Gymnasium Anna-Sophianeum

Das Gymnasium Anna-Sophianeum in Schöningen. Foto: GAS

Adresse: Elmstraße 21, 38364 Schöningen

Kontakt:(05352) 937240, gymnasium.anna-sophianeum@t-online.de, www.anna-sophianeum.de

Schulleiter: Stefan Krauß

Die Schule: Gymnasium und Ganztagsschule mit Betreuung bis 15.30 Uhr und Mensa

Größe: 815 Schülerinnen und Schüler, 69 Lehrkräfte

Besonderheiten: Europaschule, sportfreundliche Schule, starkes MINT-Angebot, moderne IT-Ausstattung, Bläserklasse, großes AG-Angebot, Mittagessen, Cafeteria, Schulwald und -garten, Pausenhof mit Niedrigseilgarten und Tischtennisplatten

Weitere Angebote: Teilnahme an Wettbewerben (vor allem in Informatik und den MINT-Fächern), schulbezogene Gedenkstättenarbeit, Stolperstein-Patenschaft, Austauschfahrten und Exkursionen, Konzerte

Partner: Kooperationen mit DLRG, Golf-Club Schöningen, Kreismusikschule, Paläon, Stadt Schöningen, TC Schöningen, Union Schöningen, MTV Schöningen, DLGI, Allianz für die Region, JobCenter

Anmeldung: Die persönliche Anmeldung findet zu vereinbarten Terminen zwischen Dienstag, 17. Mai und Donnerstag, 19. Mai, statt. Die Zeiten sind Dienstag und Mittwoch 8 bis 15.30 Uhr sowie Donnerstag in der Zeit von 12 bis 17.30 Uhr statt. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch über das Sekretariat, unter (05352) 937240.

Eichendorffschule Schöningen

Die Eichendorffschule in Schöningen. Foto: Eichendorffschule

Adresse: Eichendorffstraße 7, 38364 Schöningen

Kontakt:(05352) 4061, rektor.eichendorffschule@t-online.de, eichendorffschule-schoeningen.de

Schulleiter: Ulrich Marquard

Die Schule: Realschule, teilgebundene Ganztagsschule (montags und mittwochs verpflichtende Teilnahme am Nachmittagsunterricht für die 5. und 6. Klassen)

Größe: 272 Schülerinnen und Schüler, 20 Lehrkräfte

Besonderheiten: Projektschule „Informatikunterricht in der Sekundarstufe I“, Programmieren lernen mit Lego-Robotern, Laptops, teilweise Smartboards, Beamer in jedem Klassenraum, Schulnetzwerk IserV, Leseförderung, umfangreiches Programm zur Berufsorientierung samt Bewerbungstraining ab der achten Klasse, Französisch als zweite Fremdsprache, freiwilliges AG-Angebot

Weitere Angebote: Schulküche, Werk- und Technikräume, Kunsteria, Skifreizeiten, Schulfeste, Wandertage und Klassenfahrten

Partner: Partnerschule des VfL Wolfsburg, regelmäßiger deutsch-polnischer Schüleraustausch mit Katowice, MTV-Schöningen

Anmeldung: Persönliche Anmeldung nach Terminvereinbarung von Montag, 16. Mai, bis Donnerstag, 19. Mai. Für die Anmeldung auf dem Postweg stehen die Unterlagen auf der Schulwebsite bereit. Diese müssen bis Freitag, 20. Mai, in der Schule ankommen.

