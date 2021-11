Unbekannte entwenden Radlader von Baustelle bei Königslutter

Einen Radlader der Marke Wacker WL 18 haben Unbekannte von einer Baustelle an der Landesstraße 290 entwendet. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 20.000 Euro. Mit dem Radlader verschwand diverses Zubehör wie Anbauteile: eine Molle, eine Palettengabel und ein Erdbohrer. Der Tatort befinde sich außerhalb von Königslutter auf dem Gelände des Pumpenhauses an der Lutterquelle. Tatzeit: zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug mit Anhänger oder Tieflader dabei hatten. Hinweise: (05353) 941050.

Einbrecher suchen Esbeck heim

Unbekannte sind in ein Haus an der Straße Zum Waldfrieden in Esbeck eingebrochen. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr. Was entwendet wurde, sollen die Ermittlungen ergeben. Die Täter seien zunächst ungehindert an die rückwärtige Gebäudeseite gelangt. Hier hätten sie gewaltsam ein Fenster geöffnet, um dadurch ins Innere des Hauses einzusteigen. Schubladen und Schränke seien geöffnet worden. Die Täter flüchteten laut Polizei unerkannt. Zeugenhinweise ans Polizeikommissariat am Burgplatz: (05352) 951020.

Kleintransporter kommt in Schöningen abhanden

Unbekannte haben vom Gelände eines Autohauses an der Büddenstedter Straße in Schöningen einen weißen Opel Movano entwendet. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr. Der Schaden beläuft sich demnach auf 16.000 Euro.

Das drei Jahre alte Fahrzeug war auf dem Gelände des Autohauses abgestellt und sollte am Donnerstag repariert werden. Eins der Zufahrtstore zum Gelände sei gewaltsam geöffnet worden. Die Beamten hoffen darauf, dass Zeugen der weiße Kleintransporter mit mehreren Aufschriften unter anderem der Aufschrift #Alltagshelden aufgefallen ist. Hinweise: (05352) 951050.

