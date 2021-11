Der Arbeitskreis im Netzwerk gegen Gewalt an Frauen im Landkreis Helmstedt informierte am Samstag über das Thema in der Helmstedter Fußgängerzone. Claudia Löw (von links), Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Helmstedt, und Sonja Klein, Gleichstellungsbeauftragte der Landkreisverwaltung, verteilten an ihrem Stand Informationsmaterial an Passanten.