Schüler renovieren die Trainingswohnung der Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter. Maximilian Helmke (links) und Marvin Wollnik beim Tapezieren.

Königslutter. An der Förderschule in Königslutter entsteht gerade eine Wohnung, in der Schüler auf die Selbstständigkeit vorbereitet werden.