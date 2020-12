Ausflugstipp - Grenzwanderung Offleben bietet Spannendes

Die Grenzwanderung beginnt an der Kirche in Offleben.

Bei Kaffee und Kuchen hätten die Westdeutschen sonntags vom Restaurant „Grenzblick“ aus die Sperranlagen im Blick gehabt, erzählt Beate Ziehres vom Verein Grenzenlos – Wege zum Nachbarn. "Besonders in den 1960er-Jahren wurden die Grenzanlagen zu einer Attraktion. Der Schrecken des unüberwindbaren Zauns und der gescheiterten Fluchtversuche lockte alleine im Jahr 1965 rund 50.000 Grenzbesucher an", so Ziehres.

Gut 30 Jahre nach dem Fall der Grenze könnten Ausflügler in Offleben auf eine interessante Spurensuche gehen. In Corona-Zeiten böten sich die Grenzwanderung Offleben auf eigene Faust und der Audiowalk Offleben an. "Die Grenzwanderung und der Audiowalk gehören aktuell zu den rar gesäten Möglichkeiten, sich in unserer Region intensiv mit der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze zu befassen", wirbt Ziehres für einen Besuch Offlebens.

Interessante Einzelheiten vom Leben an der Grenze auf dem fünf Kilometer langen Weg

Wegen der Pandemie seien die Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn und das Zonengrenz-Museum Helmstedt schon seit Wochen geschlossen. Auch die beliebten Rundfahrten des Vereins Grenzenlos konnten 2020 wegen Corona nicht angeboten werden.

Der Offleber Jan-Hendrik Prüße hat die Grenzwanderung 2009 konzipiert. Wer diese etwa fünf Kilometer lange Wanderung unternimmt, erfährt interessante Einzelheiten über das Leben mit und an der Grenze. Im Mittelpunkt steht die Situation in Offleben in den Jahren von 1952 bis 1989. Der mit Schildern markierte Rundweg beginnt an der Kirche.

Demarkationslinie verlief quer durch Offleben

Auf einer Infotafel wird berichtet über die Nachkriegszeit und die spannenden Umstände der Grenzfestlegung. Das Besondere in Offleben war, dass die Demarkationslinie quer durch den Ort verlief. Die zweite Station befindet sich auf einer Erhebung, Tusculum genannt. Dort geht es um den Grenzausbau in den 1960er-Jahren. Die Besucher nutzen den ehemaligen Kolonnenweg der DDR-Grenzschützer. Auf diesem Weg gelangen Wanderer zur dritten Station, sie befindet sich unweit des Grenzdenkmals Hötensleben. Berichtet wird dort unter anderem von Fluchtversuchen.

Die vierte Station am Ortsausgang von Offleben in Richtung Barneberg ruft die Schließung der Grenze wie auch den Freudentaumel der Menschen beiderseits der Grenze im November 1989 in Erinnerung", erläutert Beate Ziehres. Die fünfte und letzte Station befinde sich am Dorfgemeinschaftshaus. Sie behandele den Grenztourismus und die Aktivitäten des Ortskuratoriums Unteilbares Deutschland.

Zeitzeugen berichten im Audiowalk

Der - ohne Rückweg - rund 20-minütige Audiowalk Offleben wurde ebenfalls von Jan-Hendrik Prüße ins Leben gerufen und in Kooperation mit dem Historischen Seminar der Technischen Universität Braunschweig entwickelt. Die Nutzer können während eines Spaziergangs durch Offleben den Geschichten von Zeitzeugen lauschen. Sie berichten von ihren Erlebnissen am Eisernen Vorhang. "Ein ehemaliger Pfarrer beschreibt zum Beispiel, wie die Grenze durch seinen Garten verlief", sagt Beate Ziehres.

Der Grenzdenkmalverein Hötensleben betreut die Grenzwanderung Offleben und auch den Audiowalk. Weitere Informationen unter: grenzdenkmal.com. Einen Flyer mit Beschreibung und Plan zum Herunterladen gibt es unter: Offleben.pdf (elm-freizeit.de). Gedruckte Flyer liegen bereit in der Tourist-Info im Bürgerbüro der Stadt Helmstedt, Rathaus, Eingang Holzberg. Der Grenzdenkmalverein Hötensleben ist telefonisch zu erreichen unter: 039405-50660.

Verleih von MP3-Playern: Ev. Pfarramt Offleben, Kirchstraße 3, Telefon 05352-6253. Als Ansprechpartner steht außerdem Jan-Hendrik Prüße zur Verfügung unter: gwo.audiowalk_offleben@gmx.de