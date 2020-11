Bereits großer Widerstand gegen Gewerbegebiet bei Scheppau

Einfach wird es für die vier beteiligten Kommunen nicht, breiten Konsens für ein gemeinsames Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter zu schaffen. Bereits jetzt regt sich großer Widerstand, da ist noch lange nichts in trockenen Tüchern. Nach einer gemeinsamen Absichtserklärung sollen die jeweils zuständigen Parlamente finanzielle Mittel frei machen, um eine Machbarkeitsstudie für das Gewerbegebiet in Auftrag zu geben.

Insgesamt 186 Hektar nördlich der Anschlussstelle Scheppau haben die Städte Braunschweig und Wolfsburg sowie die Landkreise Helmstedt und Wolfenbüttel für eine Prüfung ins Auge gefasst. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie sollen zu je einem Viertel von allen getragen werden, insgesamt 200.000 Euro . Der Kreistag in Helmstedt entscheidet über seinen Anteil von 50.000 Euro am 9. Dezember. Doch unter anderem von der Nabu-Kreisgruppe Helmstedt kommt deutliche Kritik.

„Wichtige Landschaft wird zerstört“

Interkommunales Gewerbegebiet am Kreuz WOB-Königslutter Foto: Jürgen Runo

„Wir lehnen dieses Gewerbegebiet ab“, stellte dessen Vorsitzender Reinhard Wagner unserer Zeitung gegenüber entschieden heraus. In einer offiziellen Stellungnahme begründet der Naturschutzbund ausführlich, was aus seiner Sicht dagegen spricht. Wagner fasst es so zusammen: „Wir hätten entlang der Autobahn eine Kette an Gewerbegebieten, und damit zerstört man eine Landschaft , die ganz hohen Stellenwert hat.“

Alleine um die geplante Fläche herum lägen zehn FFH-Schutzgebiete . Versiegelt werden solle ein Gebiet „mitten zwischen den Talauen der Schunter , ihrer Nebengewässer und Landschaften, dem Wohld mit Moor-, Wald- und Bruchwaldflächen“, wird dazu in der Stellungnahme ausgeführt. Und Wagner macht weiter deutlich: „Wenn dort die ganze Vernetzung zerstört wird und die Gebiete zerschnitten sind, sind sie wertlos.“

Kritik auch vom VCD Niedersachsen

Den Natur- und Umweltschutz opferten die beiden Städte und die beiden Landkreise „für ein fragwürdiges Wachstum “. Die bereits be- und entstehenden Gerwebegebiete bei Barmke, Königslutter, Helmstedt und Cremlingen seien den Politikern offenbar nicht genug. Zu Wort meldet sich auch der nach eigenen Angaben „ökologisch orientierte“ Verkehrsclub (VCD) Niedersachsen und bescheinigt den Planungen „Rückwärtsgewandtheit“ und ein „Greenwashing“.

Die Projektidee orientiere sich „allein am umweltschädlichen Straßenverkehr statt am umweltfreundlichen und zukunftsfähigen Schienenverkehr“, lässt der Verband verlautbaren. In der Stellungnahme wird weiter betont, es handele sich „um einen Verstoß gegen die Erfordernisse und Herausforderungen , Wirtschaft und Gesellschaft zukunftsfähig und zugunsten mehr Lebensqualität für die Menschen umzugestalten.“

Nabu fordert auch Landwirte

Während der VCD eine „grundlegende Neugestaltung“ der Projektidee fordert, nimmt der Nabu Helmstedt auch die Landwirte in die Pflicht. Zu der geplanten Gewerbefläche gehöre auch Ackerland, das von Landwirten aus dem Kreis Helmstedt bewirtschaftet werde. Sie hätten in den vergangenen Monaten „mit Eifer“ gegen das unter anderem vom Nabu initiierte Volksbegehren Artenschutz „gewettert“. „Wollen sie wirklich dieses Ackerland für Gewerbezwecke opfern?“ Jetzt könnten sie beweisen, dass ihnen Naturschutz und Ackerflächen wichtiger sind, als der Profit aus dem Landverkauf .