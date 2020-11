Entwarnung für zweiten Corona-Fall im Pflegeheim Königslutter

Gute Nachrichten aus dem Awo Wohn- und Pflegeheim in Königslutter : Der am Freitag gemeldete zweite Corona-Fall einer Bewohnerin habe sich nicht bestätigt . Das teilte Awo-Bezirksverbandssprecher Falk Hensel unserer Zeitung am Montag auf Nachfrage hin mit. Das positive Ergebnis des Schnelltests sei durch einen weiteren, regulären widerlegt worden.

„Das sind wirklich gute Nachrichten. Damit haben wir aktuell in der Einrichtung keine positiven Corona-Fälle ", zeigte sich Hensel angesichts der aktuellen Meldung am Montag erleichtert. Dennoch bleiben die Bewohner der seit vergangener Woche isolierten Station noch bis zum 29. November in Quarantäne . Weitere Tests seien nicht mehr angedacht, da es auch in der zweite Testreihe bis auf den einen nur negative Ergebnisse gegeben hätte. Unklar, wie sich die 92-Jährige infiziert hat Die Schnelltests waren am Freitag zur weiteren Absicherung gemacht worden, nachdem vergangene Woche Montag eine 92 Jahre alte Bewohnerin des Heimes positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das war im Rahmen einer Krankenhausaufnahme , die eigentlich aus anderen Gründen erfolgte. Die Bewohnerin sei noch im Krankenhaus, teilte Falk Hensel mit. Ob sie coronatypische Symptome zeige, dazu konnte er allerdings keine Angabe machen. Unklar ist weiterhin, wie sich die 92-Jährige infiziert hat . Das bleibe Sache des Nachverfolgungsteams des Gesundheitsamtes , stellte der Sprecher heraus. „Aus der Einrichtung scheint es nicht zu kommen, aber generell ist es ein Problem, ob der Ursprung tatsächlich noch nachvollzogen werden kann", sagte Hensel. Schnelltests für Heime Er sei froh, dass sich keine weiteren Bewohner oder Mitarbeiter angesteckt hätten, was auch bedeute, dass die strengen Hygienemaßnahmen greifen. Dass ein Schnelltest am Freitag ein fehlerhaftes Ergebnis gebracht hat, sei bedauerlich, dennoch spricht Falk Hensel den generellen Nutzen solcher Tests nicht ab. „Sie würden uns schon sehr helfen", plädierte er für einen Einsatz im Heim-Alltag. Das Coronavirus in Helmstedt und in der Region