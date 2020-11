Helmstedterin Uta Offelmann rettet Igel vor dem sicheren Tod

Wer Uta Offelmann zu Hause besucht, sieht auf den ersten Blick, dass hier ein Herz für Tiere schlägt. Gleich am Eingang des Hauses ziert ein Aufkleber eine Fensterscheibe. Auf ihm sind ein paar Igel zu sehen, begleitet vom Schriftzug „Achtet auf uns“. Uta Offelmann rettet Igel und hat auch sonst ein großes Herz für Tiere, Hunde und Katzen etwa.

Die 55-jährige Mutter zweier erwachsener Kinder kümmert sich seit einem Jahr intensiv um die Gesellen im Stachelkleid. Als sie einer Kandidatur zum Helmstedter des Jahres 2020 zustimmt, erklärt sie: „Ich tue es für die Igel.“ Sie wolle den Blick der Menschen auf diese hochsensiblen Tiere schärfen.

Igel darf man nicht einfach mit nach Hause nehmen

Igel sind Wildtiere. Nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt das Tierschutzgesetz, sie temporär aufzunehmen. „Sie müssen offensichtlich hilfsbedürftig sein“, erklärt Uta Offelmann und definiert dies unter anderem mit Unterernährung, Krankheit oder Verletzungen. Aktuell gibt sie zehn Igeln eine Herberge auf Zeit, Vollpension mit medizinischer Versorgung.

Eine zeitraubende Geschichte ist das, denn pro Tag verbringt die Intensiv-Krankenpflegerin zwei bis drei Stunden mit ihren stacheligen Gästen: Wiegen samt Dokumentation, Behausung reinigen, füttern, Utensilien und Flächen desinfizieren. Offelmann nimmt es genau, etwa bei Floh. So heißt der Igel, den sie Anfang Oktober mit 77 Gramm Gewicht bekommen hat. Inzwischen wiegt der kleine Kerl 239 Gramm, festgehalten, wie auch jede Veränderung, in einer Akte.

Offelmanns Einsatz für die Igel hat sich herumgesprochen

Am Anfang ihres Engagements für Igel stand eine Futterstation für eben diese Tiere und Spitzmäuse. Für Offelmann ganz normal: „Die Tiere haben das gleiche Recht auf ihren Lebensraum wie wir“, sagt sie und ergänzt: „Spitzmäuse gehören nicht zu den Nagern. Sie sind Insektenfresser.“ Eines Tages habe sie einen verletzten Igel an ihrer Futterstation angefunden. Und damit war ihre Hingabe geweckt. Fortan wuchs der Bedarf an Zeitungspapier und Katzennassfutter. Inzwischen hat sich ihr Einsatz herumgesprochen. Offelmann bekommt Hilfe von Igelfreunden, damit sie den Tieren so effektiv wie möglich helfen kann, und unterernährte oder verletzte Igel gebracht.

Ihr Igelwissen hat sie sich unter anderem aus Fachlektüre angelesen. Zudem arbeite sie mit verschiedenen Organisationen zusammen, stets auf der Suche nach dem richtigen Weg, denn so leicht ist das offenbar nicht. Die Methoden, viel zu leichte Tiere vor dem sicheren Winterschlaftod zu retten, sind wohl auch eine Frage der Philosophie. Offelmann kann Krankheiten erkennen, und im Zweifel holt sie sich tierärztliche Hilfe. Und wenn sie keinen Platz mehr hat, kennt sie Menschen, die ihr zur Seite stehen.

