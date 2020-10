Karten für Schöninger Orgeltage nur im Vorverkauf erhältlich

Die 26. Schöninger Orgeltage in St. Vincenz sollen vom 8. bis 15. November stattfinden. Allerdings, darauf weist die Gemeinde hin, stehen wegen der Corona-Lage alle Veranstaltungen unter Vorbehalt. Pfarrer Frank Barche konnte sich dennoch im Festgottesdienst zum 900. Gründungstag von St. Lorenz am Sonntag darüber freuen, dass einige Veranstaltungen bereits ausverkauft sind.

Pro Veranstaltung stehen nur 80 Plätze zur Verfügung

Die Jonas-Weigel-Orgel aus dem Jahr 1658, die 1994 von der Firma Schuke aus Berlin restauriert wurde, steht bei den Orgeltagen in der evangelischen St.-Vincenz-Kirche in Schöningen im Mittelpunkt. Foto: Privat

Freunde der Orgelmusik sollten sich deshalb frühzeitig Karten sichern, denn eine Abendkasse soll es in diesem Jahr nicht geben. Eine Gesamtkarte für alle Konzerte wird es ebenfalls nicht geben, heißt es im Gemeindebrief. Denn pro Veranstaltung stehen in diesem Jahr nur 80 Plätze zur Verfügung. Im Vorverkauf sind die Karten nur in der Schöninger Buchhandlung Baumert sowie im Kirchenbüro von St. Vincenz erhältlich. Eine Eintrittskarte ist auch für die Teilnahme am Eröffnungsgottesdienst erforderlich.

Mit ihm werden die Schöninger Orgeltage am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr beginnen. Zu hören sein werden Kompositionen von John Rutter. Es treten das Ensemble Audite Voces sowie die Camerata Instrumentale Berlin unter Leitung von Matthias Laidler auf. Die Predigt hält Pröpstin Katja Witte-Knoblauch.

Fortgesetzt wird die Reihe am Montag, 9. November. Dann stehen Orgel und Bandoneon im Mittelpunkt. Der Eintritt für das Konzert von Andreas Pasemann (Orgel) und Bettina Hartl (Bandoneon) beträgt Eintritt 15 Euro.

„Der verschwundene Zauberstab“ steht am Dienstag für den Kindergarten St. Vincenz auf dem Programm. Die Geschichte erzählt Pfarrer Frank Barche, an der Orgel begleitet ihn Matthias Laidler.

„Goldberg-Variationen und Passacaglia“ von Johann Sebastian Bach werden in St. Vinzenz am Mittwoch, 11. November, 19 Uhr, im Konzert bei Kerzenschein zu hören sein. Als Musiker sind zu hören: Heike Finsterbusch an der Violine, Uwe Gaffrontke an der Bratsche, Tobias Münch am Cello sowie Matthias Laidler (Cembalo/Orgel). Als Malerin wirkt Elke Frommhold mit. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Zur Orgel, gespielt von Landeskirchenmusikdirektor Claus-Eduard Hecker, gesellt sich am Donnerstag, 12. November, 19 Uhr, die Flöte. Letztere hält Ulrike Hecker in den Händen. Freuen darf sich das Publikum auf Musik aus Frankreich (Eintritt 15 Euro).

Abschlusskonzert mit dem Kammerchor Vela Cantamus

Das musikalische Erzählerlebnis „Der verschwundene Zauberstab“ wiederholen am Freitagvormittag, 13. November, von 10 Uhr an Pfarrer Barche und Matthias Laidler noch einmal für die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Lorenz, bevor die Orgeltage am Sonntag, 15. November, 17 Uhr, ihren Abschluss mit einem Chor- und Orgelkonzert des Kammerchores Vela Cantamus unter Leitung von Andreas Lamken finden. Werke von Rutter, Rheinberger und anderen stehen dann auf dem Programm, die Orgel spielt noch einmal Matthias Laidler (Eintritt 20 Euro).