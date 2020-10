Samtgemeinde Velpke: Das Thema Schule erhitzt die Gemüter

Es ist ein Lied, das sie in der Samtgemeinde Velpke schon seit Jahrzehnten hören. Am Dienstagabend stimmte es Dietrich Hansmann (Bündnis 90/Die Grünen) im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses Rümmer erneut an. Dort tagte der Rat der Samtgemeinde Velpke. Auf dessen Tagesordnung stand ein Beschluss über Mehrkosten für die bauliche Erweiterung der Grundschule in Groß Twülpstedt. 3,49 Millionen Euro wird diese wohl kosten, 740.000 Euro mehr als geplant. Hansmann konnte das so nicht hinnehmen und warb erneut um Mut, über einen vierten Grundschulstandort Velpke nachzudenken. Er zog damit den Unmut seiner Ratskollegen auf sich.

Worum geht es: Der Anbau, exakter: der Teilabriss mit Neubau und gleichzeitiger Aufstockung für die Grundschule am See sollte zunächst 2,75 Millionen Euro kosten. Doch diese Zahl basierte, so sagt es die Vorlage der Verwaltung aus, auf der Schätzung eines Architekturbüros. Die konkreteren Planungen übernahm ein Planungsbüro aus Wolfsburg. Ihm zur Seite stand eine Arbeitsgruppe, gebildet aus Verwaltung, Schulleitung und politischen Vertretern sowie Vertretern des Planungsbüros. Gemeinsam konkretisierten sie die Planungen. Das Ergebnis waren ein paar Extras, wie etwa zusätzliche Lehrmittelräume im Erd- und Obergeschoss, der Abriss und Neubau der Wintergärten und andere. Mehrkosten: 955.000 Euro. Nach ein paar Streichungen stehen nun besagte 740.000 Euro als Mehrkosten unter dem Strich.

Hitziger Schlagabtausch beim Thema Schulentwicklungsplanung in Velpke

Interessant ist nun die Entwicklung des kurz aufflammenden, hitzigen Schlagabtauschs. Vor dem Hintergrund der Kostensteigerung und der jüngsten Investitionen in die Schulen der Samtgemeinde wollte Dietrich Hansmann nun wissen, welche Kosten für bauliche Maßnahmen an den Grundschulen in den nächsten Jahren noch zu erwarten wären. Gemäß Ausführungen von Samtgemeindedirektor Rüdiger Fricke wären das etwa 1,5 Millionen Euro. Diese Antwort war der Startschuss. „Ich fühle mich als Mandatsträger ziemlich in der Bredouille“ erklärte Barbara Hansmann (Bündnis 90/Die Grünen). Die Schulentwicklungsplanung in Velpke behage ihr nicht. Man kenne ihren Standpunkt, den Neubau einer Schule in Velpke. Darin gehe sie mit der der Fraktion konform. Diese besteht aus ihr und ihrem Mann Dietrich Hansmann.

Mark Kreutzberg (SPD) wagte den Vergleich mit der Situation im Landkreis Helmstedt: „Ich muss mal ein Lob für die Verwaltung loswerden, auch für den Samtgemeinderat. Im Kreis sieht die Schulentwicklungsplanung katastrophal aus. Wir (Ergänzung der Redaktion: in Velpke) sind sehr aktiv. Ich denke, wir können stolz auf das sein, was wir hier machen.“ Dietrich Hansmann bemühte für seine weitere Argumentation unter anderem die Corona-Pandemie. „Es ist so, dass der Raumbedarf da ist, wegen der Neubaugebiete, wegen Corona (…). Wir müssen Geld für die Bildungsinfrastruktur in die Hand nehmen“, erklärte er und ergänzte: „Wir können vier Standorte zwei- bis dreizügig halten.“ Gemeint sind Grundschulstandorte.

CDU-Ratsfrau: „Es ist alles gesagt.“

Das war dann genug für Klaus Wenzel (SPD): „Der Wahlkampf hat begonnen“, sagte er und schob nach: „Man muss mal lernen, demokratisch getroffene Entscheidungen zu akzeptieren. Eltern brauchen Planungssicherheit.“ Aus den Reihen der CDU kam kein Kommentar. Im Nachgang der Sitzung sagte Heike Teuber (CDU) in einem kurzen Gespräch: „Das Thema haben wir seit den 90er Jahren. Es ist alles gesagt. Die Kapazitäten reichen aus.“ Bei zwei Enthaltungen votierte das Gremium pro Verwaltungsvorlage.