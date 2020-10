Kulturverein Königslutter hat Theatergeschichte geschrieben

Im Jahr 1949 wurde der Kulturverein Königslutter gegründet. Es gab Höhen und Tiefen, Stars und Sternchen der deutschen Kulturszene waren zu Gast in der Domstadt. Ziel war und ist: Kultur vor Ort zu bieten. Norbert Lucas, das Urgestein des Kulturvereins schlechthin, hat eine kurzweilige Chronik über das mittlerweile sieben Jahrzehnte andauernde Engagement des Kulturvereins verfasst.

Die Gründer des Kulturvereins wollten seinerzeit „die geistigen Güter pflegen und das kulturelle Leben in Königslutter heben“. Der Verein solle Kunst und Wissenschaft fördern, lebendige Anteilnahme für das Geistesleben erwecken und Veranstaltungen mit künstlerischem und wissenschaftlichen Darbietungen in der Stadt organisieren. All das ist der Satzung des Kulturvereins aus dem Jahr 1949 zu entnehmen.

Grundgesetz stand Pate

„Das alles geschah nach dem Ende des Nazi-Diktatur in Anlehnung an Artikel 5 des auch 1949 in Kraft getretenen Grundgesetzes: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“, berichtet der heutige Kulturverein-Vorsitzende Norbert Lucas am Mittwoch bei der Vorstellung der Chronik im Königslutteraner Dom-Café.

In der Chronik beschreibt Norbert Lucas, der seit 50 Jahren im Vorstand des Kulturvereins ehrenamtlich tätig ist, eine Aufbruchstimmung des kulturellen Lebens mit einhergehendem großen Interesse in der Einwohnerschaft der Domstadt. Bis zu 400 Mitglieder zählte der Kulturverein seinerzeit, heute sind es aktuell etwa 180.

Jüngere Mitstreiter gern gesehen

Damals wie heute umtreiben die Vereinsverantwortlichen Nachwuchssorgen. „Wir würden uns freuen, wenn sich jüngere Menschen im Vorstand des Vereins engagieren würden, neue Ideen einbringen und so auch einen Teil unseres Jahresprogramms auf die jüngere Zielgruppe ausrichten könnten“, erklärte Hans Jörg Schwoch, stellvertretender Vorsitzender des Kulturvereins.

Erste Spielstätte für vom Kulturverein organisierte Theateraufführungen war der Saal der Gaststätte Deutsches Haus im Obergeschoss des Gebäudes, das heute das Kino „Kammerlichtspiele“ beherbergt. Von 1970 bis 1986 fanden Theater-Gastspiele von Landes- oder Tourneetheatern in der Sporthalle an der Wilhelm-Bode-Straße statt. „Beide Spielstätten hatten Vor- und Nachteile, nahezu optimal sind für uns nun die Bedingungen im großen Saal des Avalon Hotelparks Königshof“, stellte Norbert Lucas fest.

Große Namen im Königshof-Saal

Der Königshof-Saal, in dem fast 300 Zuschauer Platz finden, diente dann auch als Bühne für große Namen der Schauspielszene: Ingrid Steeger, Hans-Jörg Felmy, Hardy Krüger oder Hans-Joachim Kulenkampff traten dort auf. Auch die Kabarett-Veranstaltungen im Saal des Awo-Psychiatriezentrums glänzen oft mit prominenter Besetzung.

Nach finanziell problematischen Jahren hat sich der Kulturverein wieder gefangen. Wesentlich dazu beigetragen haben die Gastspiele der Braunschweiger Altstadt-Komödie im Königshof-Saal. Die Chronik des Kulturvereins wird kostenfrei abgegeben und ist in der Buchhandlung Kolbe sowie im Museum für Mechanische Musikinstrumente (MMM) zu haben.