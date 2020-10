Lehre. Damit in den Herbstferien keine Langeweile aufkommt, bietet die Freiwilligenagentur in Lehre zwei Aktionen an.

Freiwilligenagentur bietet in Lehre zwei Kreativtage an

Für Kinder aus der Gemeinde Lehre im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren bietet die Freiwilligenagentur in den Herbstferien zwei Aktionen an: am 15. Oktober in der Börnekenhalle in Lehre und am 22. Oktober in der Braunschweiger Innenstadt.

Unter der Überschrift „Kreativtage“ laufen die Veranstaltungen, die über das Freiwilligenagentur-Projekt „Kunst bereichert – Kultur á la Couleur in Lehre“ organisiert werden. „Mit Hilfe regionaler Künstler und ehrenamtlicher Unterstützung haben wir ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt", teilte Projektleiter Mark Gindera auf telefonische Anfrage mit. Los geht es in der Börnekenhalle Am ersten Aktionstag, am 15. Oktober, stehen die Themen Literatur und Theater im Foyer der Börnekenhalle ab 8.45 Uhr im Mittelpunkt. Zunächst wird Autor Christian Sielaff aus dem Braunschweiger und Wolfsburger Sagenbuch vorlesen. Dann sind Kreativität und Improvisation beim Einstudieren eines kleinen Theaterstückes und dem Gestalten eines Bühnenbildes gefragt. Zur Aufführung des Theaterstückes sind dann natürlich auch die Eltern der Teilnehmer eingeladen. Mit dem Bus geht es nach Braunschweig Am Donnerstag, 22. Oktober, fahren dann die Kinder aus den Ortschaften der Gemeinde Lehre mit dem Linienbus in die Braunschweiger Innenstadt (Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Rathaus Lehre). In der Löwenstadt steht zunächst eine kindgerechte Rallye durch die Innenstadt auf dem Programm, anschließend dann eine T-Shirt-Malaktion. Beide Kreativtage finden unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Auflagen statt. Für den Bus-Transfer nach Braunschweig und zurück nach Lehre benötigen die Kinder einen Mund-Nasen-Schutz. Die Teilnehme kostet je Kind 10 Euro. Wer beide Aktionen bucht, zahlt insgesamt 15 Euro. Im Preis enthalten ist jeweils ein Mittagssnack. Die Aktionen enden jeweils gegen 15 Uhr. Anmeldungen bis zum 13. Oktober unter m.gindera@engagiert-lehre.de oder unter (0531) 4 81 10 20.