Mehr als 1 Million Euro für Velpker Sportanlage

Aus dem Bundeshaushalt wird die Neuausrichtung und Sanierung der Sportanlage Velpke mit 1.005.300 Euro unterstützt. Das hat laut einer Mitteilung der FDP-Bundestagsabgeordneten Ulla Ihnen der Haushaltsausschuss am Mittwoch beschlossen. Das Geld werde aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen, Sport, Jugend und Kultur“ bereitgestellt. „Für die Instandsetzung kommunaler Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet sind die heute beschlossenen Fördergelder sehr wichtig. Es freut mich, dass Velpke hiervon profitieren wird und dass ich mich im Haushaltsausschuss hierzu einsetzen konnte“, so Ulla Ihnen.

Förderung für Velpker Sportanlage wichtiges Signal für den Breitensport

Dazu erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller: „Die etwas mehr als eine Million Euro werden dazu beitragen, die Attraktivität der Sportstätte maßgeblich zu erhöhen. Die Förderung ist auch ein wichtiges Signal für den Breitensport und die Menschen in Velpke und der Region.“ Mit einem Nachtragshaushalt im Zuge der Konjunkturmaßnahmen sei das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen, Sport, Jugend und Kultur“ vor kurzem um 600 Millionen Euro aufgestockt worden, so Carsten Müller in seiner Mitteilung.

Als „gute Nachricht in Corona-Zeiten“ bezeichnet Roland Sahr, Fraktionsvorsitzender der CDU im Velpker Gemeinderat, die Zuwendung. „Ein tolles Zeichen der CDU-geführten Bundesregierung in diesen schwierigen Corona-Zeiten für unsere Gemeinde und besonders den Velpker Sportverein. Es zeigt auch: Dass, was wir als CDU-Fraktion im Gemeinderat auch bei anderen Vorhaben immer wieder anregen: Nämlich Fördermittel auf jeden Fall immer beantragen, wirkt“, so Roland Sahr. „Dank auch an unsere CDU-Abgeordneten Veronika Koch und Carsten Müller – denn wir alle wissen: Um solche Fördertöpfe zu mobilisieren, braucht es auch Fürsprache in Berlin. Ein guter Tag für unsere Gemeinde!“

Bundestagsabgeordneter setzt sich in Berlin für Förderung ein

Erfreut zeigt sich einer Mitteilung auch der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs (SPD): „Ich habe mich in Berlin in enger Abstimmung mit meinen Kollegen aus dem Haushaltsausschuss und mit Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke dafür eingesetzt, dass diese dringend benötigte Sanierung berücksichtigt wird.“ Die Samtgemeinde Velpke habe mit einer eingereichten Projektskizze für ihre Mitgliedsgemeinde Velpke kurzfristig reagiert. Er sei sehr froh, dass diese Kommune aufgrund der im Juli eingereichten Unterlagen so erfolgreich sei und nun zur Tat schreiten könne.

Auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke ist laut Mohrs hoch erfreut, dass Velpke endlich von einer derart hohen Förderung profitieren werde. „Die Gesamtbelastung auf Samtgemeindebereich, gerade durch die in letzter Zeit angefallenen und künftig noch vorgesehenen Investitionen im Kita-, Schul- und Brandschutzbereich von über 20 Millionen Euro sind doch sehr hoch“, wird er in der Mitteilung zitiert. Fricke und auch der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde Velpke, Mark Kreutzberg, seien der festen Überzeugung, dass durch die vorgesehene Neuausrichtung und Sanierung der Sportanlage in Velpke eine weitere Attraktivitätssteigerung im Samtgemeindebereich, speziell im Grundzentrum Velpke, erfolge.

red