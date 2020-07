Helmstedt: Tödlicher Unfall auf A2 – voll gesperrte Autobahn

In der Nacht auf Samstag, 4. Juli, ist ein Autofahrer auf der A2 tödlich verunglückt. Die Autobahn ist am Samstagmorgen für Aufräumarbeiten gesperrt.

Helmstedt. In Fahrtrichtung Magdeburg hat sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Unfall auf der A2 ereignet. Es gab keine Rettungsgasse.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 zwischen Helmstedt und Marienborn ist am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr im Bereich der Landesgrenze Niedersachsen und Sachsen-Anhalt – etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Alleringersleben in Fahrtrichtung Magdeburg.

Eingeklemmter Fahrer überlebt den Unfall nicht

Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten ein vollbesetzter Kleinbus mit Anhänger und ein Pkw. Dabei wurde das Auto in die Leitplanke geschleudert und völlig zerstört. Wie Einsatzleiter Alexander Weis von der Feuerwehr Helmstedt mitteilte, starb der Fahrer des verunglückten Pkw noch an der Unfallstelle. Die Insassen im Kleinbus kamen mit dem Schrecken davon.

„Als wir an der Unfallstelle eingetroffen sind, war die Person auf der Fahrerseite unter der Leitplanke eingeklemmt. Wir haben mit hydraulischen Rettungsgerät das Dach entfernt und das Opfer geborgen. Im Laufe des Einsatzes hat sich durch den Notarzt herausgestellt, das der Fahrer bereits verstorben war. In dem Auto waren noch zwei weitere Personen – eine wurde leicht und eine schwer verletzt“, so Alexander Weis.

Keine Rettungsgasse gebildet

Beide Verletzte kamen in ein nahe liegendes Krankenhaus. Es waren 30 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen der freiwilligen Wehren Alleringersleben, Barmke und Helmstedt im Einsatz. Wie Alexander Weis beklagte, gab es Schwierigkeiten für die Einsatzkräfte, zum Unglücksort zu gelangen. Der Grund: Es gab keine Rettungsgasse. „Selbst ich mit meinem kleinen VW-Bus hatte große Probleme durch den Stau zu kommen“, so Weis.

In der Nacht auf Samstag, 4. Juli, ist ein Autofahrer auf der A2 tödlich verunglückt. Die Autobahn ist am Samstagmorgen für Aufräumarbeiten gesperrt. Foto: Feuerwehr Helmstedt

Deshalb appelliert der Feuerwehrmann noch mal an alle: „Wenn der Verkehr stockt bitte zügig eine Gasse bilden und dies bereits bevor sich Rettungsfahrzeuge nähern.“ Neben der Feuerwehr, den Notärzten und der Polizei kam auch ein Gutachter vor Ort. Derzeit laufen die Ermittlungen zur Unfallursache.

Die A2 ist über Stunden gesperrt

Wegen des Unfalls ist die A2 in Richtung Berlin für mehrere Stunden voll gesperrt - es staut sich um 8 Uhr auf acht Kilometern. Die Polizei geht davon aus, dass die Sperrung noch einige Stunden andauern wird. Autofahrer werden gebeten, die A2 ab Uhry weitgehend zu umfahren.