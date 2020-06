Erste Spende für Wasserbecken auf Esbecker Friedhof ist da

Die Bereitschaft des Esbecker Elektromeisters Karl-Heinz Behrens, nach dem Eingangstor auch das Wasserbecken des örtlichen Friedhofs ehrenamtlich zu sanieren (wir berichteten gestern), trifft im Ort auf Unterstützer. Spontan entschlossen sich die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Sylvia Schünemann und ihr Lebensgefährte Wolfgang Meyer, dem 68-Jährigen jeweils 50 Euro für den Kauf von Material zu spenden. „Das ist ein tolles Engagement, dass wir gerne fördern“, sagte Meyer, der unsere Zeitung am Donnerstagvormittag telefonisch darüber informierte.

Über das ehrenamtliche Engagement freute sich im Prinzip auch Schöningens Bürgermeister Malte Schneider. Indes störte er sich am Urteil des Handwerkers über die Qualität der Farbe, die vom Bauhof der Stadt zur Verfügung gestellt wurde. Handwerker Behrens hatte im Bericht darauf hingewiesen, dass „hammerschlagfester Metallschutzlack“ seiner Meinung nach die bessere Wahl gewesen wäre. Bürgermeister Schneider sieht den Bauhof durch diese Aussage und den Bericht in ein schlechtes Licht gerückt: „Es wird der Eindruck geweckt, die Stadt kümmere sich nicht richtig und würde ehrenamtlich Tätige mit schlechtem Material versorgen. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben eine hochwertige und hochpreisige Farbe in einem Fachmarkt gekauft und zur Verfügung gestellt.“

Die Stadt freue sich zwar grundsätzlich, „wenn Bürger etwas in die Hand nehmen“, so Schneider weiter, aber das dürfe nicht für „eine Retourkutsche“ verwendet werden. Die Sanierung des Beckens habe der Bauhof „auf seiner Liste“. Wann die genau geplant sei, konnte Schneider am Telefon nicht beantworten. Er kündigte an eine Aufstellung der vom Bauhof geplanten Sanierungsmaßnahmen in der Stadt und den Ortsteilen zur Verfügung zu stellen.