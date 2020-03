Corona im Landkreis Helmstedt: Alle Fakten auf einen Blick

Die Zahl der Erkrankten:

Sie liegt im Landkreis Helmstedt bei 45. Drei Patienten werden in der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt behandelt (Stand Freitag, 27. März). Die gesamte Übersicht zum Stand der Pandemie gibt es auf unserer dauerhaft aktualisierten interaktiven Karte, dem Coronavirus-Monitor.

Die aktuellsten Meldungen:

- Landrat Gerhard Radeck teilte am Freitag mit, dass der Krisenstab seine Vorbereitungen auf ein Anwachsen der Erkrankten-Zahlen weiter vorantreibt. So wird die seit dem 16. März geschlossene Tagespflegeeinrichtung des DRK in Velpke eingerichtet als Behelfs-Krankenstation mit 24 Betten für Corona-Infizierte. „Für den Fall, dass die klinischen Kapazitäten ausgelastet sein sollten“, erläuterte Radeck. Mit dem Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter gebe es eine weitere Option, die Bettenzahl für Corona-Patienten zu erhöhen. Damit sei der Kreis vorerst gut aufgestellt.

- Angesichts der aktuellen Lage und zum Schutz vor Ansteckung können in der Zulassungsstelle des Landkreises Helmstedt nur Zulassungen von Fahrzeugen für Personen erfolgen, wenn diese der Aufrechterhaltung der kritischen Allgemeininfrastruktur und Daseinsvorsorge dienen. Natürliche oder juristische Personen, die zu diesem Personenkreis gehören, können die Zulassung per E-Mail beantragen. Die E-Mail muss als Betreff das jeweilige Anliegen klar erkennen lassen. Die Zugehörigkeit zum o.g. Personenkreis muss formlos begründet und belegt werden. Anträge sind an folgende Adresse zu richten. strassenverkehr@landkreis-helmstedt.de Über das weitere Vorgehen werden Sie dann umgehend informiert. Künftig sind Zulassungen nur noch auf dem Postweg möglich.

- Alle Kreishäuser des Landkreises Helmstedt sind für den Publikumsverkehr geschlossen. Wichtige Anliegen können nur telefonisch oder schriftlich, auch per E-Mail, vorgetragen werden. Die Telefon-Durchwahlnummern zu den einzelnen Ämtern und Geschäftsbereichen stellt die Kreisverwaltung gesammelt auf seiner Internet-Homepage unter www.helmstedt.de zur Verfügung. Die Telefone sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und zusätzlich mittwochs von 14 bis 15 Uhr besetzt. Anfragen können auch per E-Mail an kreisverwaltung@landkreis-helmstedt.de oder schriftlich an den Landkreis Helmstedt, Südertor 6, 38350 Helmstedt, gesendet werden.

Die Corona-Telefon-Hotline:

Für alle medizinischen und psychologischen Fragen haben die Helios Kliniken GmbH eine deutschlandweite Hotline für Fragen zum Corona-Virus eingerichtet. Anrufer werden dort beraten und sofern notwendig an eine Abstrichstelle vermittelt. Um den zunehmenden Bedarf an psychologischer Unterstützung abzudecken, hat Helios das Team die Hotline um Psychologen erweitert. Die telefonische 24-Stunden-Beratung für Fragen rund um das Sars-CoV-2-Virus ist unter (0800) 8 123 456 zu erreichen.

Das Corona-Testzentrum:

Gemeinsam mit dem Krankenhaus haben die Kreisverwaltung, und der DRK-Kreisverband Helmstedt ein Corona-Testzentrum eingerichtet. Es befindet sich in einem DRK-Zelt auf dem „Storchenparkplatz“, direkt vor dem Klinikeingang. Dort werden Patienten getestet, bei denen ein begründetes Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus besteht. Es werden jedoch nur akute Verdachtsfälle getestet, die sich zuvor beim Gesundheitsamt unter (05351) 121-1415/1490 angemeldet haben.

Bei der Anmeldung erfolgt zunächst eine telefonische Beratung, ob überhaupt ein solcher Verdachtsfall vorliegt. Das ist insbesondere der Fall, wenn Symptome vorliegen und ein unmittelbarer Kontakt zu einem Infizierten oder ein Aufenthalt in Risikogebieten stattgefunden hat.

Vor Ort befindet sich die Anlaufstelle, bei der die Verdachtsfälle einen Laufzettel bekommen, mit dem sie Einlass in den Abstrichbereich des Testzentrums erhalten. Dort werden die Abstriche von ausgebildeten Schwestern genommen und an die Labore zum Test auf das Sars-CoV-2 Virus verschickt. Die Ergebnisse werden dann wieder an das Gesundheitsamt versandt. Von dort erfolgt die Information an die Betroffenen. Dies kann je nach Auslastung der Labore derzeit bis zu vier Tage dauern.

Kurzarbeit – Informationen vom Arbeitsamt:

Bereits seit dem 18. März sind die Agenturen für Arbeit für den Publikumsverkehr geschlossen. Aber die Mitarbeiter weiter für ihre Kunden da. Die Berater in der Agentur für Arbeit in Helmstedt sind unter der lokalen Sammelrufnummer (05351) 522 888 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr (Festnetzkosten) erreichbar. Mit dieser neuen Telefonnummer soll die vorhandene Arbeitnehmerhotline 0800 4 5555 00 (8 bis 18 Uhr, kostenfrei) entlastet werden. Per E-Mail an Helmstedt.111-Eingangszone@arbeitsagentur.de können Anfragen ebenfalls gestellt werden.

Arbeitgeber und Betriebe mit Fragen rund um das Thema Kurzarbeit erreichen die Fachleute des Arbeitgeber-Services telefonisch unter 0800 4 5555 20 von 8 bis 18 Uhr (kostenfrei) oder unter der direkten Durchwahl ihrer bekannten Ansprechpartner. Alle wichtigen Informationen zum Thema Kurzarbeit finden Unternehmen unter www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit. Die Antragstellung kann schriftlich und für registrierte Arbeitgeber auch online erfolgen.

Informationen zu Finanzhilfen über die NBank

Das Land Niedersachsen wird kurzfristig Kredite von bis zu 50.000 Euro pro Fall als Liquiditätshilfe für kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung stellen. Diese Liquiditätshilfe wird direkt von der NBank vergeben, Sicherheiten müssen dafür nicht erbracht werden. Ziel ist es, kleinen und mittleren Unternehmen, die ein tragfähiges Geschäftsmodell haben und Perspektiven aufweisen, jedoch auf Grund von temporären Umsatzrückgängen im Zuge der Corona-Krise einen erhöhten Liquiditätsbedarf aufweisen, zu unterstützen.

Kleinunternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten sollen außerdem einen einmaligen Liquiditätszuschuss von bis zu 20.000 Euro beantragen können. Dieser Zuschuss wird gestaffelt nach der Anzahl der Betriebsangehörigen zur Verfügung gestellt.

Diese Hilfen stehen auch Start-ups zur Verfügung, wenn diese jünger als 5 Jahre sind. Das gilt auch wenn diese vor Ausbruch der Corona-Krise noch keine schwarzen Zahlen geschrieben haben. Voraussetzung ist im Kern ein tragfähiges Geschäftsmodell und eine positive Einschätzung der weiteren Unternehmensentwicklung.

Weitere Informationen zur Antragstellung gibt es auf der NBank-Internetseite unter: www.nbank.de

Kontaktverbot zur Eindämmung der Corona-Krise:

Seit dem 22. März gilt ein von Bund und Ländern beschlossenes Kontaktverbot.

Soziale Kontakte sind so weit wie möglich zu reduzieren. In der Öffentlichkeit ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen einzuhalten. Das gilt auch in Geschäften – auf zehn Quadratmetern ist jeweils nur eine Person zulässig. Draußen dürfen maximal zwei Menschen zusammen unterwegs sein, es sei denn, es handelt sich um Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben.

Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Teilnahme an erforderlichen Terminen, individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft bleiben weiter möglich.

Öffnen dürfen weiterhin Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Großhandel, Tierbedarfsmärkte, Brief- und Versandhandel, Post, Banken, Sparkassen und Geldautomaten, Tankstellen, KFZ- und Fahrradwerkstätten, Reinigungen, Zeitungsverkauf, Waschsalons, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker.

Gruppen feiernder Menschen – auch im Privaten – sind untersagt. Gastronomiebetriebe werden geschlossen, nur die Mitnahme von Speisen und Getränken ist gestattet.

Untersagt sind Dienstleistungen von Friseuren, Tattoo-, Nagel- und Kosmetikstudios sowie Physiotherapeuten (es sei denn, eine Behandlung ist dringend medizinisch nötig und der Patient hat ein Rezept).

Beerdigungen dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden. Zudem teilt das Standesamt mit, dass bei Trauungen keine Trauzeugen mehr zugelassen sind.

Weitere Verbote, Vorschriften und welche Geschäfte öffnen dürfen:

Hotels und vergleichbare Einrichtungen dürfen niemanden mehr zu touristischen Zwecken beherbergen. Touristen, die zurzeit in einem Hotel sind, müssen spätestens bis zum 25. März abreisen. Werkstätten für behinderte Menschen und vergleichbare Einrichtungen müssen ihren Betrieb grundsätzlich einstellen.

Bereits seit Dienstag, 17. März, gilt der Erlass des Landes, wonach viele Geschäfte geschlossen bleiben müssen – zum Beispiel Modegeschäfte, Elektronikmärkte und Möbelhäuser. Die Maßnahmen sind zunächst befristet bis zum 18. April.

Weiterhin öffnen dürfen Geschäfte des täglichen Bedarfs: Lebensmittel-Einzelhandel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf (Kioske), Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel. Für diese Bereiche sind auch die Sonntags-Verkaufsverbote bis auf Weiteres ausgesetzt.

Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.

Laut dem Erlass des Landes sind außerdem alle öffentlichen Veranstaltungen und privaten Versammlungen untersagt. Sämtliche Kultur- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, auch Fitnessstudios, Diskotheken, Bordelle, Bars, Kneipen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliches. Spielplätze wurden gesperrt.

Verboten sind auch Busreisen sowie Zusammenkünfte etwa in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen.

Verboten sind Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren.

Wichtig: Reha-Zentren sollen weiterhin öffnen dürfen, heißt es. Physiotherapeuten dürfen noch medizinisch erforderliche Therapien durchführen.

Verboten sind alle öffentlichen Veranstaltungen – ausgenommen sind Sitzungen kommunaler Vertreter und der dazugehörigen Ausschüsse und Gremien.

Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt die Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr oder der Aufenthalt an der Arbeitsstätte.

Keine Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen:

Landesweit gilt ein Besuchsverbot in allen Krankenhäusern und Altenheimen. Ausgenommen sind Besuche von werdenden Eltern, Eltern von Neugeborenen, Eltern und Sorgeberechtigte von Kindern auf Kinderstationen sowie Besuche enger Angehöriger von Palliativpatienten.

Das Besuchsverbot gilt ebenfalls für Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, also beispielsweise für Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken sowie stationäre Betreuungseinrichtungen.

Sowohl in Krankenhäusern als auch Altenheimen sind Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besucher zu schließen. Auch sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen sind untersagt.