Vorweihnachtlicher Basar bei der Lebenshilfe Helmstedt

Es ist schon wieder soweit: Am Samstag, 23. November, begrüßt die Lebenshilfe Helmstedt ihre Gäste von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände und in den Räumen an der Beendorfer Straße 1 in Helmstedt zum vorweihnachtlichen Basar.

An zahlreichen Verkaufsständen können sich die Gäste an einer großen Auswahl unterschiedlichster Geschenkartikel erfreuen oder sich mit dekorativen Gestecken auf die kommende Adventszeit einstimmen.

Eröffnet wird der Basar durch den Helmstedter Landrat Gerhard Radeck sowie durch Gisela Förster, der Vorsitzenden des Helmstedter Lebenshilfe-Vereins und Bernd Schauder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gGmbH. Die Küche verwöhnt die Besucher „mit Braunkohl und Bregenwurst“, und das Kuchenbüfett lasse keine Wünsche offen, heißt es in der Mitteilung.

Rund um die Werkstatt können die Gäste bei Glühwein oder alkoholfreiem Punsch ins Gespräch kommen. Natürlich gibt es auch wieder Deftiges vom Grill und für die Vegetarier Pita-Taschen. Ein Holzschnitzer modelliert mit unterschiedlichen Kettensägen Baumstämme zu tollen Objekten und die Rudolf-Dießel-Schule aus Königslutter ist auch wieder dabei. Die traditionelle Tombola lockt mit attraktiven Preisen. Für die Kinder dreht sich ein Pferdekarussell, und ein Puppentheater führt sie in eine magische Welt.

Parkmöglichkeiten stünden in ausreichender Anzahl gegenüber auf dem Gelände der Agentur für Arbeit zur Verfügung.