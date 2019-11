30 Jahre Grenzöffnung zwischen Grasleben und Weferlingen

Mit einem Festakt im Rahmen eines Dorfabends unserer Zeitung feierten am Freitag 400 Menschen den 30. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen Grasleben und Weferlingen. Nur mit einem Stempel auf dem "Antrag zur Einreise in die DDR" erhielten die Menschen Zutritt in das Haus der Generationen und Vereine in Weferlingen. Vier Zeitzeugen berichteten aus jenen Tagen, Bilder erzählten Geschichten und ein Film ließ Erinnerungen aufkommen. Im Rahmenprogramm sangen die Herren des Männergesangverein Grasleben, tanzten die Tanzmäuse aus Weferlingen und sorgte Dominik Bartels mit einem Schwank aus seiner Jugendweihzeit für Lacher. Durch das Programm führte Michael Strohmann.

Foto: Erik Beyen