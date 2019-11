Schöningen: Feuerwehr rettet Menschen und Hund bei Hausbrand

Schöningen. Das Feuer brach am Mittwochabend in der Straße Steintor aus. Aus dem stark verrauchten Haus rettete die Feuerwehr zwei Menschen und einen Hund.

Unter schwerem Atemschutz rettete Mittwochabend die Feuerwehr zwei Menschen und einen Hund aus einem stark verrauchten Einfamilienhaus in Schöningen. Die Einsatzkräfte waren um 18.06 Uhr zu einen Gebäudebrand in der Straße Steintor gerufen worden, es rückten die Feuerwehren Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf aus. Bei der Alarmierung gab die Feuerwehrleitstelle zusätzlich die Meldung, das Menschenleben in Gefahr seien und sich noch Personen im Gebäude befinden.

Vor Ort bestätigte sich die Lage, zwei Personen und ein Hund wurden aus dem Haus geholt, berichtete die Feuerwehr. Außerdem löschten die Einsatzkräfte einen Entstehungsbrand in der Küche im Erdgeschoss mit einem C-Rohr ab.

Das stark verrauchte Gebäude wurde anschließend von der Feuerwehr Raum für Raum belüftet.

Im Einsatz waren insgesamt 48 Kräfte der Feuerwehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf, zwei Rettungswagen mit Notarzt sowie die Polizei.