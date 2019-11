Alles Wissenswerte zu den Weihnachtsmärkten 2019 in Helmstedt

Für Weihnachtsstimmung sorgen in und um Helmstedt herum sechs Weihnachtsmärkte. Auf dem Helmstedter Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz verkaufen rund 40 Aussteller von Freitag, 29. November, bis Mittwoch, 18. Dezember, unter anderem Holz- und Handarbeiten, deftige Bratwurst, gebrannte Mandeln und heißen Glühwein.

Spaß mit Weihnachtsmann und lebendiger Krippe

Stockbrot, Friedenslicht und ein kleiner Weihnachtsmarkt-Wald sowie der Besuch des Weihnachtsmannes immer sonntags sind dort einige Höhepunkte. Nach dem sich mehrere Besucher im vergangenen Jahr gegen eine lebendige Krippe mit Esel und Ziegen aussprachen, gibt es laut dem Stadtmarketing Helmstedt aktuell stattdessen nun ein großes Rentier mit Kunstfell und Schlitten. Hier können die Besucher Erinnerungsfotos schießen, den Weihnachtsmann treffen oder ihm einen Brief in einem Postkasten da lassen.

Im abendlichen Rahmenprogramm treten dann Gesangs- und Musikgruppen aus Helmstedt und Umgebung auf. Unter anderem singen die Bands Grandma’s Boys, Listen Two, Sounds of Jane und die Lions Party Band. Die Luft zum Brennen bringt außerdem Christian Löhring mit einer Feuershow.

Anfahrt und Öffnungszeiten zum Helmstedter Weihnachtsmarkt

Los geht es am Eröffnungstag ab 16 Uhr. Ansonsten hat der Weihnachtsmarkt von Montag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Kostenpflichtige Parkplätze sind am Holzberg zu finden. Bei einer Anreise mit dem Bus ist „Markt“ die Zielhaltestelle.

Nikolausumzug der Kreisverkehrswacht Helmstedt

In diesen Weihnachtsmarkt ist auch der Nikolausumzug am 6. Dezember integriert. Dieser wird von der Kreisverkehrswacht Helmstedt organisiert und startet um 17.30 Uhr im Kloster St. Marienberg – das Ziel ist die St. Stephani Kirche.

Eintägiger Weihnachtsmarkt in der Albrechtstraße und in Emmerstedt

Nurwenige Tage vor dem Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz, findet am Samstag, 23. November , zwischen 15 und 21 Uhr der „Albrechtsmarkt“ statt. Im Garten des Parkhotels in der Albrechtstraße können sich die Besucher auf Verkaufsstände mit Weihnachtsartikeln, Glühwein, Punsch, Bratwürstchen und Bratschinken, Crêpes und Süßes freuen.

Der 24. Westendorfer Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr am Friedhof statt. Der Weihnachtsmarkt des Heimatkreis Emmerstedt wird ebenfalls am 30. November, veranstaltet. Los geht es ab 15 Uhr im Museumshof Emmerstedt, Leineweberstr. 3.

Mehr als 30 Buden beim Weihnachtsmarkt in Schöningen

Rund vier Tage lang dauert hingegen der Schöninger Weihnachtsmarkt – diesmal auf dem Burgplatz, vor der Polizei. Er beginnt am Donnerstag, 12. Dezember und endet am Sonntag, 15. Dezember. Bei stimmungsvoller Weihnachtsbeleuchtung, laden rund 30 Weihnachtsmarktbuden zum Bummeln und Verweilen ein.

Wie im vergangenen Jahr gibt es auch 2019 eine Eislaufbahn . Diesmal bietet sie aber mit 10 mal 20 Meter noch mehr Platz, um mit Schlittschuhen auf dem Eis zu fahren. Für zusätzliche Stimmung werden außerdem auf der Bühne Weihnachtslieder gespielt.

Adventsmarkt in Königslutter am Elm 2019

Auf dem Gelände rund um die Stadtkirche veranstaltet die Stadt Königslutter am Elm von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, einen Adventsmarkt. Auch hier gibt es an etwa 40 Buden Weihnachtsdekoration, Geschenkartikel, Essen und Trinken zu kaufen. Für die kleinen Besucher wird ein Kinderkarussell aufgebaut. Am Samstag kommt zudem der Weihnachtsmann mit einer Kutsche und lässt Kinderaugen strahlen.

Musikalische Programmpunkte runden den Adventsmarkt in Königslutter ab. Mit verschiedenen Aktionen beteiligen sich auch das Geopark-Infozentrum und das Europäische FrauenKulturMuseum. Am Sonntagabend beschließt eine Friedenslichtandacht den Markt. Im Jahr 2018 fand der Adventsmarkt rund um die Kirche zum 20. Mal statt.