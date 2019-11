Helmstedt nimmt Steingärten ins Visier, aber ohne Satzung

Im Wohngebiet Galgenbreite in Helmstedt seien Stein- und Schottergärten recht verbreitet, hieß es im städtischen Bauausschuss nach einer Besichtigung vor Ort.

Helmstedt. Gegen die Verschotterung von Vorgärten in Helmstedt soll die Stadt intensiver vorgehen – durch Aufklärung, aber nicht durch neue Vorschriften.

Der städtische Bauausschuss diskutierte am Dienstagabend lange über die Frage, welche Mittel geeignet sind, um die seit einiger Zeit auch in Helmstedter Wohngebieten zu beobachtende Ausbreitung von Stein- und Schottergärten einzudämmen und Grundstückseigentümer dazu zu bringen, der niedersächsischen Bauordnung Folge zu leisten. Die schreibt vor, dass nicht überbaute Flächen von Baugrundstücken Grünflächen sein müssen, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind (Garagen, Zufahrten, Terrassen).

Am Ende einigte sich der Ausschuss auf einen Kompromiss: Auf die von Grünen und SPD in einem umfangreichen Antrag zunächst geforderte Vorgartensatzung wurde verzichtet, deren Wunsch nach einer dauerhaften Aufklärung und Ansprache der Grundeigentümer durch die Stadtverwaltung wurde jedoch aufgegriffen. Die modifizierte Beschlussempfehlung für den Rat sieht außerdem vor, dass es von 2020 an alle zwei Jahre einen Wettbewerb für naturnah gestaltete, insektenfreundliche Vorgärten gibt, um die Grundeigentümer dafür zu sensibilisieren, dass Gärten eine wichtige Rolle für den Insekten- und Klimaschutz haben und nicht aus Gründen der Pflegeleichtigkeit mit Kies, Schotter oder Steinen bedeckt werden sollten.

Erster Stadtrat Henning Konrad Otto hatte betont, dass eine zusätzliche Satzung die geltende Rechtslage nicht ändern würde. Sie würde aber einen nicht unerheblichen Aufwand auslösen, um die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren. Andreas Fox (SPD) unterstrich, dass mit dem Antrag erreicht werden solle, dass nicht nur künftige Bauherren auf die geltende Bauordnung hingewiesen werden. Auch im Altbestand gebe es viele Schotter- und Steingärten, was Aufklärung erforderlich mache.

Die letztlich beschlossene Empfehlung sieht auf der Grundlage des Antrags von SPD und Grünen vor, dass Baugenehmigungen künftig einen Informationspassus zur Gartengestaltung im Sinne der Bauordnung enthalten sollen. Hinweise zur naturnahen Gestaltung sollen zudem bei Bauberatungen gegeben werden. In den jährlichen Grundsteuerbescheid werden sie aufgenommen, um alle Grundeigentümer zu erreichen. Bei einem Rundgang im Wohngebiet Galgenbreite hatten sich die Ausschussmitglieder vor der Sitzung ein Bild von der privaten Vorgartengestaltung gemacht.

Pläne für die Errichtung eines Autohauses am Ortseingang von Helmstedt zwischen Bundesstraße 1 (Braunschweiger Tor), Bahntrasse und B 244 (Westumgehung) kann der Investor aus Helmstedt zunächst weiter verfolgen. Der Ausschuss stimmte der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu. Die Verwaltung soll mit dem Investor einen städtebaulichen Vertrag schließen. Während Wilfried Winkelmann (Grüne) bemängelte, dass ein Gewerbebau an dieser Stelle die Silhouette der Stadt störe, verwies Hans-Henning Viedt (CDU) auf den Umstand, dass bis zu 40 Arbeitsplätze für die Stadt kostenlos entstehen würden. Eine andere als die gewerbliche Nutzung sei auf der angedachten Fläche zudem nicht möglich.

In der SPD herrschte keine Einigkeit zu diesem Thema. Andreas Fox legte Wert darauf, dass in dem städtebaulichen Vertrag mit dem Investor auf verbindliche Zusagen zu achten sei. Und es müsse verhindert werden, dass die Fläche zum Spekulationsobjekt werde, sollte das Ansiedlungsprojekt nicht verwirklicht werden.

Erster Stadtrat Otto trat der Einschätzung entgegen, dass es im Gewerbegebiet Neue Breite noch Flächen gäbe, die man dem Investor ersatzweise anbieten könnte. „Es hat sich etwas getan und wir werden der Politik demnächst einige Grundstücksverträge vorlegen können.“