Grasleben und Weferlingen feiern noch einmal Grenzöffnung

Dann fiel die Mauer, die innerdeutsche Grenze wurde geöffnet. Die Menschen aus beiden Orten lagen sich in den Armen. 30 Jahre ist das her – demnächst. Mit einem Dorfabend unserer Zeitung in Weferlingen am Freitag, 15. November, wird erinnert an die Zeit, als alles so plötzlich anders wurde am ehemaligen Todesstreifen.

Schauplatz der Festveranstaltung zur Grenzöffnung von 1989 ist das moderne Haus der Generationen und Vereine, das sich direkt neben der großen Burgruine von Weferlingen befindet. Von 15.30 Uhr an stehen die Türen auf für die Bürger aus beiden Ortschaften, der Startschuss für das etwa zweieinhalbstündige Programm fällt um 16 Uhr mit der Begrüßung der Teilnehmer.

In Grasleben kümmert sich Samtgemeindebürgermeister Gero Janze um die inhaltliche Vorbereitung, intensiv unterstützt von den Mitarbeiterinnen Maren Minkley und Sarah Thiede. „Wir haben über Monate hinweg Material für eine Erinnerungsschrift zusammengetragen“, berichtete Janze am Dienstag. Diese „Novemberblätter aus der Wendezeit“ werden bei der Festveranstaltung, die von unserer Zeitung in Form eines Dorfabends mitgetragen wird, gegen eine kleine Gebühr verkauft. Sie enthalten Fotos und Geschichten zum Thema Grenzöffnung, erzählt von Menschen beiderseits der ehemaligen Grenze.

Um Erinnerungen an die turbulenten, zum Teil sehr emotionalen Ereignisse von 1989 geht es bei der Veranstaltung am 15. November. Als Zeitzeugen werden Veronika Koch, heute Bürgermeisterin der Gemeinde Grasleben und CDU-Landtagsabgeordnete, und der ehemalige Samtgemeindedirektor Gerd Stötzel aus Sicht der Graslebener den Blick zurück werfen. Für Weferlingen sollen das der Pfarrer a. D. Klaus Ingelmann und der frühere Lehrer Lutz-Otto Westphal übernehmen. Die Moderation liegt in Händen unserer Redaktion.

Am Unterhaltungsprogramm beteiligen sich der Männergesangverein Grasleben und die Tanzmäuse des MTV Weferlingen. Eine 15-minütige Poetry Slam-Einlage mit Joachim Bornkampf ist ebenfalls vorgesehen. Zum gemütlichen Ausklang des Abends bei Gulasch und Erbsensuppe soll es noch eine Filmvorführung von Harald Bendler geben, Ortsheimatpfleger der Gemeinde Grasleben.