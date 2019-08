Lauingen. Marie Treptow aus Salzgitter und Jennifer Awißus aus Braunschweig zeigen ihre Werke in der KiD-Galerie in Lauingen.

Gleich zwei Künstlerinnen stellen in Lauingen aus

Kunst ins Dorf (KiD) – mit der gleichnamigen Initiative will der Lauinger Klaus Weihe Hobbykünstlern eine Plattform bieten. Am Samstag fand in der KiD-Galerie eine Vernissage zur Ausstellung von Werken der Malerinnen Jennifer Awißus und Jessica Treptow statt.

Beide sind nach eigenen Worten Autodidaktinnen. „Ich habe mir schon ganz viel Kunst unterschiedlichster Stilrichtungen angeschaut. Diese Eindrücke beeinflussen mich bei meiner Arbeit, aber letztendlich bringe ich meine eigenen Vorstellungen auf die Leinwand“, erklärte Jessica Treptow, die viel mit Acrylfarben arbeitet.

Die 31-jährige Treptow arbeitet oft mit einer eher dezenten Farbgebung, die Verwendung von Leuchtacryl in ihrem Werk „Dreamspeed“ stellt eher die Ausnahme dar. Die Braunschweigerin Jennifer Awißus setzt hingegen mehr auf stärkere Farbtöne. Sie experimentiert auch mit Techniken und Materialien, setzt beispielsweise bei „Aquarium“ bunte Glasperlen ein, malt mit Acryl- oder Wachsfarben.

In den Werken beider Malerinnen spiegeln sich oft konkrete Gegenstände wieder, die entweder Geschichten erzählen oder erlebte Momente darstellen. „Aus alltäglichen Erlebnissen und auch aus Fantasien ziehe ich meine Inspirationen. Schon in meinem Kopf werden dann quasi die Gedanken zu Bildern transformiert. Schließlich muss ich dann alles nur noch umsetzen", erläutert Jennifer Awißus das Entstehen ihrer Bilder.

Auch bei Jessica Treptow entsteht die Kunst auf ähnliche Weise. Das hört sich leicht und locker an, doch beide berichteten, dass es manchmal Wochen, gar Monate bis zur Fertigstellung eines Werkes verstreichen.

Bis zum 8. September läuft die Ausstellung in der KiD-Galerie in der Sandstraße. Besichtigungen sind nur nach Absprache mit Klaus Weihe möglich, (05353) 989703.