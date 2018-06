Zwei Podestplätze für Graslebener Feuerwehr

Ihre Gemeindewettbewerbe trugen am Samstag die Feuerwehren der Samtgemeinde Grasleben am Gerätehaus in Rottorf am Klei aus. Der Leistungsvergleich wurde laut einer Mitteilung auch hier – wie in vielen anderen Gemeinden – zum ersten Mal in der neuen Form ausgerichtet. So müssen die Feuerwehrmitglieder nun drei Module absolvieren.

Unter den strengen Augen der Wertungsrichter gingen sieben Gruppen bei gutem Wetter an den Start. Gemeindebrandmeister Maik Wermuth wünschte allen Teilnehmern viel Glück. Durch die neue Variante konnte der Wettstreit für alle Module auf einer Fläche stattfinden, so dass die Zuschauer immer am Ort des Geschehens waren und so ihre Feuerwehr anfeuern konnten.

Sieger mit 98,50 Prozent wurde die Gruppe Grasleben 1, gefolgt von Grasleben 2 (98,26 Prozent) Ahmsdorf (94,96), Rottorf (58,68), Rennau (57,99), Querenhorst (57,90) und Mariental (52,68). Bei der Siegerehrung gratulierte Wermuth allen zu ihrem Erfolg. Am 19. August treten dann die Gruppen beim Kreisleistungsentscheid in Königslutter an.

Die Neuerungen bei den Wettbewerben: Die Maschinisten (Fahrer) müssen eine Fahrprüfung absolvieren. So sind Schlauchbrücken sicher zu befahren und im Anschluss eine abgesteckte Strecke erst vorwärts und dann rückwärts zu durchfahren, ohne dass die Verkehrsleitkegel umgefahren werden. Zur Beendigung dieser Prüfung muss dann noch rückwärts um eine Kurve gefahren und punktgenau mit Einweiser das Ziel erreicht werden. Die beiden anderen Module sind der Aufbau eines Löschangriffs und das Kuppeln einer Schlauchleitung.