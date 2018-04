Süpplingenburg, ein Besucher-Magnet

Das Schunterfrösche-Team an der Kuchentheke war im Dauerstress, verlor dabei aber nie die gute Laune. Auch so kann ein Dorf bei Besuchern punkten.

Wie man Menschen in Scharen in ein ansonsten eher ruhiges Dorf locken kann, das machen die Süpplingenburger erfolgreich vor. Der Dorfflohmarkt des DRK-Kindergartens Schunterfrösche hat sich schnell zu einem Anziehungspunkt für Trödelsammler und Schnäppchenjäger aus der ganzen Region entwickelt. Als der Flohmarkt am Sonntag um 11 Uhr eröffnet wurde, hatten die Besucher die meisten Straßen des Dorfes bereits zugeparkt.

Die beliebte Veranstaltung trägt ihre Bezeichnung mit Fug und Recht. Denn tatsächlich beteiligen sich viele Süpplingenburger am Flohmarktgeschehen, sie bauen ihre Stände in Hofeinfahrten, im Vorgarten oder vor der eigenen Garage auf. Dank der enormen Beteiligung ist die Angebotsvielfalt groß. Alte Geräte aus der Landwirtschaft, Fahrräder, Plattenspieler, Bekleidung und Schuhe, Großmutters Silber-Besteck, Sitzgarnituren aus den 70er und 80er Jahren, Geschirr aller Art: Die Liste der Trödelwaren könnte üppiger kaum sein.

Geld zur Unterstützung des Kindergartens zu erwirtschaften, das ist die Ursprungsidee. Und sie geht auf. Dazu trägt auch die sagenhaft bestückte Kuchentheke im Dorfgemeinschaftshaus bei. Jeder Flohmarkt-Teilnehmer wird um eine Kuchenspende gebeten und niemand lässt sich lumpen, wie es scheint. „Im vergangenen Jahr ist der Kuchen um 13.30 Uhr alle gewesen“, erzählte Elternvertreterin Stefanie Körtje. „Deshalb haben wir in diesem Jahr darum gebeten, zwei Kuchen zu spenden.“ Ob das reichen würde, stand gegen Mittag nicht fest. Der Andrang war jedenfalls stark und das Schunterfrösche-Team kam kaum zum Luftholen.

Peter Mohns ist vor 33 Jahren aus dem hohen Norden nach Süpplingenburg gezogen. Er kommentierte seine Flohmarkt-Aktivitäten humorvoll. „Es ist eine wunderbare Gelegenheit für Frauen, ihre Männer davon zu überzeugen, sich endlich von Sachen zu trennen.“

Erst vor einem Jahr sind Klaus-Henning Drevenstedt und Gisela Wöhler von Velpke nach Süpplingenburg gezogen – der „himmlischen Ruhe“ wegen. Der tägliche Pendlerverkehr ins VW-Werk in Wolfsburg habe ihnen mächtig zugesetzt und das Wohnen in Velpke verleidet. Ihren ersten Dorfflohmarkt haben beide genutzt, um sich gleich in die Gemeinschaft zu integrieren. „So lernt man die Nachbarn recht schnell kennen“, freute sich Drevenstedt. „Wir sind angekommen in Süpplingenburg.“