Nach Großfeuer – Polizei versiegelt ausgebranntes Haus

Das Mehrfamilienhaus, das am Samstagabend gegen 18.15 Uhr plötzlich in Flammen stand, ist von der Polizei versiegelt worden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei werden voraussichtlich am Sonntag ihre Arbeit aufnehmen, um die Brandursache zu klären. Streifenwagen der Polizei sind am Sonntagmorgen...