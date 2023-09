Die goldene Jahreszeit: 6 bunte Herbstlaub-Spots im Harz

Leserfoto: Herbst am Neuen Teich im Harz.

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen fallen und das Wetter wird feuchter - es ist Herbst. Auch im Harz wechselt das Laub so langsam seine Farbe und erstrahlt in schönen Orange-, Gelb- und Rot-Tönen. Ob auf der Suche nach einem besonderen Fotomotiv oder einer schönen Wanderung mit tollem Ausblick: Wir listen einige Orte auf, die einen besonders guten Blick auf das Herbstspektakel bieten.

Internationale Herbstpracht im Weltwald Bad Grund

Im Weltwald Bad Grund stehen rund 600 verschiedene Baum- und Straucharten aus aller Welt. Mit 65 Hektar ist es einer der größten Baumgärten Deutschlands. Verschiedene Exoten, aber auch heimische Gewächse wachsen und gedeihen dort das ganze Jahr über. Auch im Herbst tauchen sie den Wald in ein ungewohnt leuchtendes Farbspektakel, besonders ist das auf dem „Herbstlaubweg“ zu beobachten.

Besondere Aussicht in luftigen Höhen und Tälern des Bodetals

Für einen tollen Rundumblick lohnt es sich auch mal in die Höhe - oder Tiefe zu gehen. Auf Wanderwegen im und über dem Bodetal, dem „Grand Canyon des Harzes“, erwarten die Wanderer malerische Ausblicke in die Herbstlandschaft bei Thale. Eine Alternative zum Wandern bietet die Seilbahn mit einem gläsernen Boden, die von Thale aus direkt auf den Hexentanzplatz fährt. Auch der Kammweg entlang der Teufelsmauer bietet nicht nur einen tollen Blick, sondern eine besondere Atmosphäre, wenn die Abendsonne die schroffen Felsen in ein leuchtendes Orange taucht.

Herbstlicher Adrenalin-Ausflug auf dem Baumwipfelpfad

Für die, denen einfaches Wandern oder Spazierengehen zu langweilig ist, bietet der Harz einige adrenalingeladene Attraktionen. Auf Augenhöhe mit den Baumkronen ist man auf dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg. Noch etwas höher und mit Blick übers Wasser wandelt man in 100 Metern Höhe auf der Hängebrücke Titan RT über die Rappbodetalsperre, hier sollte man auf jeden Fall schwindelfrei sein.

Die Sösetalsperre - herbstliche Wasser-Romantik

Ist es nicht doppelt schön, wenn sich die orange-rote Blätterpracht im spiegelglatten Wasser spiegelt? Bei der Sösetalsperre in Osterode werden Hobbyfotografen fündig. Aufgereiht rund um das dunkle Gewässer stehen dort die leuchtenden Bäume - fast wie angemalt.

