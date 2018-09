Sechs Stunden dauerte es, die Flammen in der Wurstfabrik im Harz zu löschen.

Hoher Schaden bei Brand in Wurstfabrik im Harz

Ein Brand in einer Wurstfabrik in Harsleben (Landkreis Harz) hat am Freitag hohen Sachschaden verursacht. Rund sechs Stunden lang kämpfte ein Großaufgebot der Feuerwehr gegen die Flammen, wie die Polizei mitteilte.

Verkehr durch Löscharbeiten stark beeinträchtigt

Das Feuer war ersten Erkenntnissen nach im Bereich der Räucherei ausgebrochen und hatte sich dann auf die Zwischendecke des Gebäudes ausgebreitet.

Wegen der Löscharbeiten war der Straßenverkehr stark beeinträchtigt und musste umgeleitet werden. Die konkrete Höhe des entstandenen Schadens ist nach Angaben der Polizei zunächst noch unklar. Zur Brandursache wird ermittelt.