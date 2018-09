Bei einem Brand in einem leerstehenden ehemaligen Sanatorium in Bad Lauterberg im Harz ist Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Auf dem Bild: Außenansicht des Hauptgebäudes des Fachkrankenhaus für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Braunlage.

Leerstehendes Sanatorium in Bad Lauterberg gerät in Brand

Bei einem Brand in einem leerstehenden ehemaligen Sanatorium in Bad Lauterberg im Harz ist Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

Nachbarn bemerkten die Flammen in der Nacht zum Sonntag frühzeitig, so dass die Feuerwehr eine Ausbreitung des Brandes im gesamten Sanatorium und auf angrenzende Gebäude verhindern konnte, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten noch an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Personen geben können, die sich kurz vor Brandausbruch in dem ehemaligen Sanatorium aufgehalten haben. dpa