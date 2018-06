15-Jähriger stirbt im Harz beim Baden im Pappelteich

Der 15-Jährige blieb nach einem Sprung in einem abgesperrten Bereich am der Grube unter Wasser. Foto: Symbolbild

Landkreis Harz/Falkenstein Der Jugendliche sei am Freitagnachmittag mit zwei Gleichaltrigen in einen Teich gesprungen, so die Polizei. Er tauchte nicht mehr auf.

Ein 15-Jähriger ist in Falkenstein (Landkreis Harz) beim Baden gestorben. Der Jugendliche sei am Freitagnachmittag mit zwei Gleichaltrigen in einen Teich gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Seine Begleiter tauchten wieder auf.

Der 15-Jährige blieb unter Wasser. Eine Tauchergruppe fand den Jugendlichen später leblos im Wasser. Die genauen Hintergründe des Unfalls blieben unklar. Der sogenannte Pappelteich liegt im Ortsteil Ermsleben. Die Jugendlichen waren in einem abgesperrten Bereich der Grube baden. dpa